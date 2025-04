SOS εκπέμπουν οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» για τη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ πως έχει μετατρέψει τον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα σε έναν «μαζικό τάφο». Ο αδιάκοπος βομβαρδισμός και ο σκληρός αποκλεισμός έχουν σβήσει κάθε ίχνος ασφάλειας, ελπίδας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την καταστροφή και την αναγκαστική μετακίνηση ολόκληρου του πληθυσμού στην Γάζα», δηλώνει η Αμάντα Μπατσερόλε, συντονίστρια εκτάκτων καταστάσεων της οργάνωσης στην Γάζα, προσθέτοντας ότι η ανθρωπιστική συνδρομή παρεμποδίζεται από τις συνθήκες ανασφάλειας και τις δραματικές ελλείψεις.

Η σειρά των αιματηρών επιθέσεων των ισραηλινών δυνάμεων μαρτυρά «την κατάφωρη περιφρόνηση της ασφάλειας των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές και ιατρικές επιχειρήσεις στην Γάζα», καταγγέλλει η οργάνωση, 11 συνεργάτες της οποίας έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στο παλαιστινιακό θύλακα.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να άρουν αμέσως την απάνθρωπη και φονική πολιορκία στην Γάζα, να προστατεύσουν τις ζωές των Παλαιστινίων καθώς και τις ζωές του ανθρωπιστικού και ιατρικού προσωπικού και να ενεργήσουν μαζί με όλες τις πλευρές για την αναβίωση και διατήρηση της εκεχειρίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.

Gaza has become a “mass grave” for Palestinians and those helping them.

Israeli forces are systematically destroying Palestinian life and showing a blatant disregard for the safety of humanitarian and medical workers:https://t.co/aZj5YcgudI

— MSF International (@MSF) April 16, 2025