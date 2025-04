Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έφθασε σήμερα στην Πνομ Πενχ, τελευταίο σταθμό μιας περιοδείας που έχει στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων του Πεκίνου με τους εταίρους του στη νοτιοανατολική Ασία μπροστά στην αμερικανική δασμολογική επίθεση.

Ο Σι επισκέφθηκε αρχικά το Βιετνάμ και μετά τη Μαλαισία, σε μια στιγμή που η Κίνα επιδιώκει να αντισταθμίσει τη μεγάλη αύξηση των τελωνειακών δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κινέζος ηγέτης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πνομ Πενχ, όπου τον υποδέχθηκε ο βασιλιάς Νοροντόμ Σιχαμόνι στη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.

Δείτε σχετικό βίντεο:

The King of Cambodia greets President Xi at the airport.

This is the first time for King Norodom Sihamoni to greet any foreign head of state at the airport, signifying the great importance attached to this visit.

Cambodia was hit with the highest tariff of any country by Trump,… pic.twitter.com/susQOGB8GD

