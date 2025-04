Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα το Βιετνάμ να ενώσει τις δυνάμεις του με την Κίνα προκειμένου να «αντιταχθούν από κοινού στον εκφοβισμό», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Νοτιοανατολική Ασία κι ενώ μαίνεται ο δασμολογικός πόλεμος με τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατηγική σχέση μας, να αντιταχθούμε από κοινού στον εκφοβισμό και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα του παγκόσμιου συστήματος ελεύθερων συναλλαγών, όπως και των βιομηχανικών δικτύων και του εφοδιασμού», δήλωσε ο Σι απευθυνόμενος στον Βιετναμέζο ηγέτη Το Λαμ, όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

🇻🇳 🇨🇳 In a cheerful atmosphere, Vietnamese Prime Minister Phạm Minh Chính met with General Secretary and President of China Xi Jinping today, who is on a state visit to Việt Nam.

📸VNA/VNS Photo Dương Giang pic.twitter.com/qgJQ2U7xoC

— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) April 14, 2025