Νεϊμάρ: Τραυματίστηκε ξανά και αποχώρησε με δάκρυα ο Βραζιλιάνος σταρ (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν μπορεί να… ισιώσει με τίποτα και η μία ατυχία διαδέχεται την άλλη, με τον 33χρονο να επιστρέφει στο βασικό σχήμα της Σάντος μετά από έναν μήνα για το ματς πρωταθλήματος με την Ατλέτικο Μινέιρο και να χτυπάει ξανά!

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Σάντος τραυματίστηκε στον αριστερό μηρό κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους και παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, δεν άντεξε και έγινε τελικά αλλαγή στο 34ο λεπτό, με τους οπαδούς να τον καταχειροκροτούν και εκείνον να αποχωρεί δακρυσμένος!

Ο προπονητής της Σάντος, Σέζαρ Σαμπάιο, μίλησε για τον τραυματισμό του Νεϊμάρ τονίζοντας πως δεν ξέρει ακόμα την κατάστασή του.

🚨⚠️ Neymar Jr leaves the pitch with a new injury as Santos started him tonight in the Brasileirão.

After 34 minutes, Neymar has been subbed off. pic.twitter.com/C0PZVjFSFj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2025