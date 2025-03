Φελίπε Μέλο για Βραζιλία: «Θα κάνω block όποιον λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τον Νεϊμάρ» (vid)

Δύσκολη στιγμή περνάει η εθνική Βραζιλίας μετά την «βαριά» ήττα που υπέστη από την Αργεντινή με σκορ 4-1, χωρίς μάλιστα να αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι.

Αυτή ήταν η πιο βαριά ήττα της «Σελεσάο» από την Αργεντινή μετά το μακρινό 1959, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη γκρίνια στις τάξεις της ομάδας και την βραζιλιάνικη ομοσπονδία να σκέφτεται την απομάκρυνση του Ντόριβαλ Τζούνιορ.

Μαζί με όλα αυτά η Βραζιλία έχει να διαχειριστεί και τον Φελίπε Μέλο που δείχνει οργισμένος με τους συμπατριώτες του που υποστηρίζουν πως ο Νεϊμάρ δεν «κάνει» για την εθνική, απαιτώντας γρήγορα την επιστροφή του 33χρονου στην αποστολή αλλά και στην εντεκάδα της ομάδας.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Φελίπε Μέλο στα social media, κατηγορεί εξοργισμένος τους διεθνείς για την εικόνα τους στο ματς με την «Αλμπισελέστε», ενώ «τρελάθηκε» και με τους συμπατριώτες του για την αντιμετώπιση προς το πρόσωπο του Νεϊμάρ, απειλώντας τους με μπλοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨Felipe Melo loses it on the Seleção:

“These players are way too good to have such a bad attitude!”

“If you say we don’t need Neymar, I’ll block you. Neymar, with only one leg, is the #10 for the Seleção!”pic.twitter.com/W6YIqQgC3w

— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) March 26, 2025