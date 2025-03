«Πικάρισμα» του Άλβαρες στους Βραζιλιάνους: «Με τον Μέσι θα είχε ξεφύγει το σκορ» (vids)

Η εθνική Αργεντινής διέλυσε την Βραζιλία με 4-1 για το προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 και εξασφάλισε απο τώρα θέση για το τουρνουά που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Η «αλμπισελέστε» πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση και μάλιστα χωρίς τον Λιονέλ Μέσι και τον Λαουτάρο Μαρτίνες και πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της απέναντι στην Βραζιλία μετά το 1964 (0-3).

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και της «Αλμπισελέστε», Χούλιαν Άλβαρες, μετά το παιχνίδι σε δηλώσεις του δεν έχασε την ευκαιρία να «πικάρει» τους αντιπάλους αναφέροντας ότι θα μπορούσε να ξεφύγει και άλλο το σκορ αν έπαιζε και ο Μέσι.

«Αν ήταν εδώ ο Λίο θα είχαμε βάλει άλλα 2-3 γκολ» είπε ο επιθετικός της εθνικής Αργεντινής χαμογελώντας, μη αφήνοντας να πάει χαμένη η ευκαιρία για απόλυτη κυριαρχία εντός κι εκτός γηπέδου κόντρα στη μεγάλη αντίπαλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας.

Julián Álvarez: «With Messi we might have scored 2 or 3 more goals…»

