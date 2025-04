Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί στη Ρώμη, μετά από προηγούμενη σύγχυση σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.

Οι αξιωματούχοι είχαν αρχικά ορίσει τη Ρώμη ως τόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, αλλά το Ιράν επέμεινε νωρίς την Τρίτη ότι αυτές θα γίνονταν ξανά στο Ομάν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η ασιατική χώρα θα μεσολαβήσει και πάλι στις συνομιλίες το Σάββατο στη Ρώμη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν λειτούργησε ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών στις συνομιλίες του περασμένου Σαββατοκύριακου στην πρωτεύουσα Μουσκάτ.

Το διακύβευμα των διαπραγματεύσεων δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο για τα δύο κράτη που πλησιάζουν μισό αιώνα εχθρότητας, σημειώνει το Euronews.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν όλο και περισσότερο ότι θα μπορούσαν να επιδιώξουν την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου με το απόθεμα ουρανίου τους εμπλουτισμένο σε επίπεδα σχεδόν οπλικού επιπέδου.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης ήρθε την ώρα που ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ενέκρινε επίσημα την παραίτηση ενός από τους αντιπροέδρους του, ο οποίος διετέλεσε βασικός διαπραγματευτής της Τεχεράνης στην πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις.

Ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ υπήρξε βασικός υποστηρικτής του Πεζεσκιάν κατά την εκλογή του πέρσι, αλλά έχει προκαλέσει επικρίσεις από σκληροπυρηνικούς εντός του ιρανικού καθεστώτος, οι οποίοι ισχυρίζονται εδώ και καιρό ότι ο Ζαρίφ έδωσε πάρα πολλά στις διαπραγματεύσεις.

«Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι λόγω ορισμένων ζητημάτων, η κυβέρνησή του δεν μπορεί πλέον να επωφεληθεί από τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία του Ζαρίφ», ανέφερε ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Ο Ιράνος πρόεδρος με διάταγμα διόρισε τον Μοχσέν Ισμαϊλί, 59 ετών, ως νέο αντιπρόεδρο για στρατηγικές υποθέσεις. Στο πολιτικό σύστημα του Ιράν, ο πρόεδρος έχει πολλούς αντιπροέδρους. Ο Ισμαϊλί είναι γνωστός ως μετριοπαθής πολιτικός και ειδικός σε νομικά θέματα.

Ο επικεφαλής του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την επιτήρηση των πυρηνικών όπλων (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι έφτασε στην Τεχεράνη για συναντήσεις με τον Πεζεσκιάν και άλλους αξιωματούχους, οι οποίες πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Important to meet with Foreign Minister @araghchi during my timely visit to Iran. Cooperation with @IAEAorg is indispensable to provide credible assurances about the peaceful nature of Iran’s nuclear programme at a time when diplomacy is urgently needed. pic.twitter.com/wlmsghttIK

— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) April 16, 2025