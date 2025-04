Δεν ήξεραν ότι είναι αδερφές – Η Λιβ και η Μία Τάιλερ συναντήθηκαν πρώτη φορά σε μια συναυλία των Aerosmith

Οι δύο αδελφές αποκάλυψαν πώς γνωρίστηκαν στο podcast «Sibling Revelry With Kate Hudson and Oliver Hudson». Η Λιβ και η Μία Τάιλερ συγκινήθηκαν αναπολώντας την πρώτη τους συνάντηση, αποκαλύπτοντας ότι τότε δεν ήξεραν ότι ήταν αδελφές.

Στο επεισόδιο της Κυριακής 13 Απριλίου του iHeart Radio podcast, η Λιβ, 47 ετών, μίλησε με τη μικρότερη αδελφή της Μία, 46 ετών, για τη στιγμή που συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

Οι ετεροθαλείς αδερφές είναι κόρες του Στιβ Τάιλερ, του frontman του κλασικού ροκ συγκροτήματος των Aerosmith.

Η Λιβ και η Μία είπαν ότι μεγάλωσαν χωριστά στο Νιου Χαμσάιρ και το Μέιν μέχρι που ήταν οκτώ και εννέα ετών, όταν οι μητέρες τους, Μπέμπε Μπιούελ και Σιρίντα Φοξ, αντίστοιχα, τις πήγαν στην ίδια συναυλία των Aerosmith.

«Ήρθε μια θαυμάστρια και είπε ‘Ω, Θεέ μου, κορίτσια είστε τόσο χαριτωμένες. Είστε αδερφές;»»

Η απουσία της πατρικής φιγούρας

Η Μία θυμήθηκε «ότι δεν υπήρχαν παιδιά στα παρασκήνια. Έτσι παίξαμε πολύ μεταξύ μας εκείνο το βράδυ. Και ήμασταν σε αυτή την περιοχή VIP, έξω από τα πράσινα δωμάτια, και κάναμε, ξέρετε, ό,τι κάνει ένα εννιάχρονο κι ένα οχτάχρονο, και ήρθε μια θαυμάστρια και είπε ‘Ω, Θεέ μου, κορίτσια είστε τόσο χαριτωμένες. Είστε αδερφές;»».

Η Λιβ συνέχισε μιλώντας για την περίπλοκη παιδική της ηλικία. Μεγάλωσε εν μέρει από τους παππούδες της στο Μέιν κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους περιόδου στο ταξίδι νηφαλιότητας του πατέρα της, Στίβεν Τάιλερ.

Ως αποτέλεσμα, η Λιβ έφτασε να πιστεύει ότι ήταν κόρη του ροκ σταρ Τοντ Ράντγκρεν, καθώς εκείνος εμφανιζόταν συχνά ως πατρική φιγούρα κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας. Ο Ράντγκρεν υπέγραψε το πιστοποιητικό γέννησης της Λιβ όταν γεννήθηκε το 1977.

«Θυμάμαι απλά να στέκομαι εκεί και να τους παρακολουθώ να παίζουν, να κοιτάζω και να βλέπω αυτό το κορίτσι που έμοιαζε ακριβώς με μένα. Σαν να είχαμε κυριολεκτικά την ίδια στολή»

Έμοιαζε ακριβώς με μένα

Η Λιβ αποκάλυψε ότι χρόνια μετά έμαθε τα μυστικά για την καταγωγή της και για την αδελφή της Μία. «Η συγκεκριμένη νύχτα για την οποία μιλάει η Μία… οι Guns n’ Roses άνοιγαν τη συναυλία για τους Aerosmith. Ήταν η αρχή του τραγουδιού τους Welcome to the Jungle. Είχαμε πάει με το αυτοκίνητο στη συναυλία σε ένα μέρος που λεγόταν Great Woods…»

Οι δύο αδερφές συγκινήθηκαν μιλώντας. «Πήραμε εισιτήρια και πήγαμε στο κοινό, σταθήκαμε όρθιες μέσα στο πλήθος, και οι Guns n’ Roses έπαιζαν και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη γιατί μου άρεσαν πολύ. Και στο πλάι της σκηνής ήταν αυτό… το ένα κορίτσι που στεκόταν εκεί….

Στη συνέχεια η Μία είπε: «Ο Axl Rose συνήθιζε να μου αφιερώνει το Sweet Child o Mine σε κάθε περιοδεία και με έβγαζε στη σκηνή και έλεγε: «Αυτό είναι πάλι για σένα»». Και η Λιβ περιέγραψε τη δική της πλευρά αυτής της κομβικής στιγμής στη ζωή της.

«Θυμάμαι απλά να στέκομαι εκεί και να τους παρακολουθώ να παίζουν, να κοιτάζω και να βλέπω αυτό το κορίτσι που έμοιαζε ακριβώς με μένα. Σαν να είχαμε κυριολεκτικά την ίδια στολή. Είχαμε και οι δύο περμανάντ, σαν σπιράλ περμανάντ, ροζ παγωμένο κραγιόν. Φορούσαμε και οι δύο ένα μπλουζάκι από συναυλία των Aerosmith με μαύρο κολάν και ψηλά αθλητικά παπούτσια Reebok. Κοίταξα και… είπα, περίμενε, αυτή είμαι εγώ.

»Ήταν πραγματικά περίεργο. Ήταν κυριολεκτικά σαν να κοίταζα στον καθρέφτη και να τα έβλεπα διπλά».

Ο υποκατάστατος πατέρας

Μετά την αφιέρωση του τραγουδιού, η Λιβ θυμάται τη μητέρα της να εξηγεί τη μοναδική οικογενειακή τους δυναμική.

«Κοίταξα τη μητέρα μου και άρχισε να κλαίει. Η μαμά μου έκλαιγε, και εγώ έλεγα ‘είναι ο Στίβεν ο μπαμπάς μου;’ και εκείνη απλά ξέσπασε. Με πήγε σε ένα παγκάκι και καθίσαμε σε ένα υπαίθριο αμφιθέατρο και μου είπε όλη την ιστορία με τον πιο ειλικρινή, όμορφο τρόπο».

Ενώ η Λιβ στη συνέχεια προχώρησε στην οικοδόμηση μιας σχέσης με τον βιολογικό της πατέρα και την ετεροθαλή αδελφή της, κατάλαβε επίσης τον συναισθηματικό αντίκτυπο που είχε η αποκάλυψη στην υποκατάστατη πατρική φιγούρα του Τοντ Ράντγκρεν.

«Νομίζω ότι είναι πιθανότατα ακόμα πολύ δύσκολο και επώδυνο και δεν του μιλάω αρκετά. Τον αγαπώ. Έχω αδέρφια από αυτόν και είχα μια κανονική οικογένεια μαζί τους» είπε η Λιβ για τον Ράντγκρεν, με τον οποίο η μαμά της Μπέμπε Μπίουελ έβγαινε περίπου την εποχή που γεννήθηκε.

*Με στοιχεία από people.com