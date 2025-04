«Αυτός ο αποκλεισμός με τρέλαινε» – Ο γιος του Τζέιμς Γκαντολφίνι λέει ιστορίες από το πλατό των Sopranos

Ο γιος του Τζέιμς Γκαντολφίνι μεγάλωσε. Τώρα, ο 25χρονος Μάικλ ακολουθεί τα βήματα του αείμνηστου πατέρα του, παίζοντας στη νέα ταινία Warfare. Ο ηθοποιός μίλησε πρόσφατα με ειλικρίνεια για την ανατροφή του και για το πώς έβλεπε τον πατέρα του, Τζέιμς, ο οποίος πέθανε το 2013 σε ηλικία 51 ετών από καρδιακή προσβολή, να υποδύεται τον Τόνι Σοπράνο στην επιτυχημένη σειρά The Sopranos.

«Όταν τον επισκεπτόμουν στο πλατό των Sopranos, έκανα παρέα στο τροχόσπιτό του. Είχα το δικό μου μικρό συρτάρι με παιχνίδια και πράγματα που θα με κρατούσαν απασχολημένο. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να βρίσκομαι έξω από το τροχόσπιτο, εκτεθειμένος στη βία και τη γλώσσα της σειράς», δήλωσε στην εφημερίδα The Wall Street Journal, ο Μάικλ, του οποίου μητέρα είναι η παραγωγός ταινιών Μάρσι Βουντάρσκι.

Φυσικά, ο Μάικλ είχε ήδη στο μυαλό του το όραμα της κινηματογραφικής δημιουργίας και «ήθελε να συμμετέχει σε αυτό».

«Δεν μου άρεσαν τα σπορ»

«Το να με αποκλείουν από το πλατό με τρέλαινε. Οι γονείς μου ήταν προστατευτικοί και ήθελαν να απολαμβάνω την παιδική μου ηλικία. Από την πλευρά του πατέρα μου… αν επρόκειτο να τον ακολουθήσω στη δουλειά, ήθελε να ανακαλύψω την υποκριτική μόνος μου», πρόσθεσε ο Γκαντολφίνι.

Ο ηθοποιός της ταινίας Beau Is Afraid αναφέρθηκε στα πρώτα του χρόνια και εξήγησε ότι το να είναι καλλιτέχνης ήταν πάντα στο αίμα του.

«Δεν μου άρεσαν τα σπορ όταν ήμουν πολύ νέος. Πολλά παιδιά που ήξερα έπαιζαν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Ήθελα απλώς να δημιουργώ φανταστικούς κόσμους, να παίζω ιστορίες που σκαρφιζόμουν με τους φίλους μου και να τις μαγνητοσκοπώ με τη βιντεοκάμερά μου.

»Η προσποίηση ήταν αυτό που με ηρεμούσε».

Το διαζύγιο και η ζωή στο Λος Άντζελες

Μετά το διαζύγιο των γονιών του, ο Τζέιμς και η Μάρσι «παρέμειναν κοντά».

«Οι φίλοι της οικογένειας ανέλαβαν να με βοηθήσουν να μεγαλώσω όταν ο πατέρας μου έλειπε» είπε ο Μάικλ, «και μου άρεσε να είμαι μόνος στο σπίτι. Μπορούσα να γράφω θεατρικά έργα και να τα παίζω για τον πατέρα μου αργότερα».

Όταν έγινε 12 ετών, ο Γκαντολφίνι και η μητέρα του κατευθύνθηκαν στο Λος Άντζελες.

«Η μητέρα μου αγαπούσε το Λος Άντζελες και θέλαμε μια αλλαγή από τον γκρίζο, κρύο καιρό. Ζούσαμε στο Studio City και στο Encino, τα οποία μου θύμιζαν τα προάστια του Νιου Τζέρσεϊ. Στο γυμνάσιο, τελικά, άρχισα να παίζω χόκεϊ επί πάγου και ποδόσφαιρο».

«Ένας μεταμορφωτικός ρόλος»

Το The Sopranos έτρεξε για έξι σεζόν από το 1999 έως το 2007 στο HBO. Μόλις ένα χρόνο αφότου ο γιος του και η πρώην σύζυγός του μετακόμισαν ο Τζέιμς απεβίωσε ξαφνικά.

«Όταν ήμουν 13 ετών, ο πατέρας μου πέθανε από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 51 ετών, ενώ ήμασταν στην Ιταλία. Ο θάνατός του ήταν ένα βαρύ πλήγμα».

Το 2021, ο ηθοποιός κατάφερε να τιμήσει τον πατέρα του υποδυόμενος έναν νεαρό Τόνι Σοπράνο στο prequel των Sopranos, με τίτλο The Many Saints of Newark.

«Το The Many Saints of Newark ήταν ένας μεταμορφωτικός ρόλος» θυμήθηκε ο Γκαντολφίνι. «Για να υποδυθώ τον Τόνι ως έφηβο, έπρεπε να έχω μια πλήρη αίσθηση του, αλλά δεν είχα παρακολουθήσει ποτέ ένα επεισόδιο του The Sopranos.

»Ο Τόνι ήταν ένας πολυεπίπεδος ρόλος και σε αυτόν είχε δώσει χαρακτήρα ο πατέρας μου». Κατά την προώθηση του prequel, ο Μάικλ μίλησε με θλίψη και συγκίνηση για τον πατέρα του που δεν ήταν κοντά του για να δει τη δουλειά του.

«Γκούφη, ταπεινός κι ευαίσθητος»

«Έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει τρόπος να κάνω τον πατέρα μου περήφανο – γιατί δε γίνεται» δήλωσε τότε στην WSJ. «Το καταλαβαίνω αυτό. Ήθελα όμως να κάνω περήφανους τους συναδέλφους μου ηθοποιούς και να μάθω όσα περισσότερα μπορώ για τον πατέρα μου -αυτός ήταν ένας στόχος που μπορούσα να θέσω».

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξής του στο ίδιο μέσο, ο Μάικλ περιέγραψε απλώς τον πατέρα του ως «Γκούφη, απίστευτα ταπεινό και ευαίσθητο».

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Ο γιος του Τζέιμς Γκαντολφίνι στους ώμους του πατέρα του / Instagram Michael Gandolfini