Οι εξαρτήσεις του Τζέιμς Γκαντολφίνι από αλκοόλ και ναρκωτικά προκάλεσαν χάος στα γυρίσματα του «Sopranos»

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του «The Sopranos» στο HBO, ο ρόλος του Τζέιμς Γκαντολφίνι ως Τόνι Σοπράνο, ενός μαφιόζου που υποφέρει από κρίσεις άγχους, εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις καλύτερες ερμηνείες στην ιστορία της τηλεόρασης.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή στη Ρώμη σε ηλικία 51 ετών στις 19 Ιουνίου 2013, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην τηλεοπτική μυθοπλασία, το οποίο του χάρισε τρία βραβεία Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού.

Ωστόσο, ο αγώνας του Γκαντολφίνι ενάντια στους προσωπικούς του δαίμονες σήμαινε ότι τα γυρίσματα της βραβευμένης σειράς δεν ήταν απλά, ειδικά στις επόμενες σεζόν της, όπως αποκαλύπτει σε ένα νέο βιβλίο ο Μαρκ Κάμιν, υπεύθυνος για τις τοποθεσίες της σειράς των έξι σεζόν, στο νέο του βιβλίο «On Locations: Lessons Learned from My Life On Set with The Sopranos and in the Film Industry». Σε αυτό εξηγεί ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν, ο τρόπος ζωής του Τζέιμς Γκαντολφίνι άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγή.

«Βρίζοντας τις μισομαθημένες ατάκες του»

Ο Μαρκ Καμίν αφηγείται διάφορα ανέκδοτα από τα γυρίσματα, ένα από τα οποία έλαβε χώρα μετά τα γυρίσματα ενός επεισοδίου στο Νιου Τζέρσεϊ: «Βρίσκομαι στο μπαρ του ξενοδοχείου όταν το μέλος του συνεργείου που βρίσκεται πιο κοντά στον Τζέιμς Γκαντολφίνι με ρωτάει αν θέλω να πάμε στο Atlantic City με τον Τζέιμς και μερικούς άλλους».

Το Atlantic City βρισκόταν σε απόσταση μιας ώρας με το αυτοκίνητο και την επόμενη μέρα θα συνέχιζαν τα γυρίσματα: «Αρνήθηκα. Το επόμενο πρωί δεν εξεπλάγην όταν ο Τζέιμς δεν μπορούσε να ξυπνήσει» γράφει ο Καμίν. Τελικά, ο ηθοποιός εμφανίστηκε με καθυστέρηση τεσσάρων ωρών «βρίζοντας τις μισομαθημένες ατάκες του, κάνοντας τη μία λήψη μετά την άλλη, πίνοντας καφέδες και μπουκάλια νερό, δειλός και αγέλαστος, όπως είναι πάντα όταν τα σκατώνει».

Καθώς ο ηθοποιός γινόταν «όλο και λιγότερο αξιόπιστος», το HBO φέρεται να πρόσθεσε «μια ρήτρα που τον καθιστούσε υπεύθυνο για τα έξοδα των γυρισμάτων αν έχανε τη δουλειά του λόγω υπερβολικής κατανάλωσης»

Η κόντρα και ο θαυμασμός με τη συμπρωταγωνίστριά του

Καθώς ο ηθοποιός γινόταν «όλο και λιγότερο αξιόπιστος», το HBO φέρεται να πρόσθεσε «μια ρήτρα που τον καθιστούσε υπεύθυνο για τα έξοδα των γυρισμάτων αν έχανε τη δουλειά του λόγω υπερβολικής κατανάλωσης», υποστηρίζει ο συγγραφέας του βιβλίου.

Σύμφωνα με τον Καμίν, ο οποίος ήταν αργότερα εκτελεστικός παραγωγός στο The White Lotus, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που δυσκόλεψαν εκείνα τα γυρίσματα: Η Ίντι Φάλκο, η οποία υποδυόταν την επί της οθόνης σύζυγο του Γκαντολφίνι, Καρμέλα Σοπράνο, απογοητευόταν από τις απουσίες του Γκαντολφίνι και εκείνος με τη σειρά του απογοητευόταν από τον επαγγελματισμό της.

Η Φάλκο ήταν πάντα «πλήρως προετοιμασμένη, πάντα καταπληκτική και αμέσως στο χαρακτήρα. Δεν [ήταν] παρά μια αξιοθαύμαστη παρουσία στο πλατό καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς. Ο Τζέιμς μοιάζει να τη θαυμάζει και να απογοητεύεται από την εύκολη πρόσβασή της σε πειστικά συναισθήματα», συνέχισε. «Συχνά φτάνει στο πλατό χωρίς να είναι ακριβώς μέσα στον χαρακτήρα του, καταριέται τον εαυτό του στη μέση της σκηνής, καλώντας τον επόπτη του σεναρίου να του δώσει ατάκες».

Ωστόσο, παραδέχεται ο Καμίν, οι συμπρωταγωνιστές του και η ομάδα παραγωγής ήταν πρόθυμοι να του δώσουν περιθώρια «επειδή ο Γκαντολφίνι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Ντέιβιντ Τσέις κάνει το σήριαλ αυτό που είναι, με τα εκφραστικά χαρακτηριστικά του και την πλούσια ανάγνωση και την απειλητική, συγκρατημένη χειρονομία του να προσφέρουν μεγάλο και συνεπή αντίκτυπο».

Ο Bewkes ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ηθοποιός μερικές φορές δεν εμφανιζόταν στα γυρίσματα. Πρόσθεσε ότι «δεν πίεσε» τον τότε πρόεδρο του HBO Κρις Άλμπρεχτ για τον Γκαντολφίνι επειδή πίστευε ότι ο ηθοποιός «ντρεπόταν»

«Ανησυχούσαμε για το αν ο Γκαντολφίνι θα έμενε ζωντανός»

Το 2021, ο ερευνητής δημοσιογράφος James Andrew Miller, γνωστός για τα ρεπορτάζ του στην Washington Post και τους New York Times, δημοσίευσε το «Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers», ένα βιβλίο που αφηγείται την ιστορία του δικτύου και το πώς εισέβαλε στη σκηνή για να ξεκινήσει αυτό που αργότερα βαφτίστηκε ως η χρυσή εποχή της τηλεόρασης.

Στο βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 750 συνεντεύξεις με ηθοποιούς, παραγωγούς, μάνατζερ και υπαλλήλους του HBO, αφηγείται την ανησυχία μεταξύ της ομάδας διαχείρισης του Γκαντολφίνι: «Ανησυχούσαμε για το αν ο Γκαντολφίνι θα έμενε ζωντανός. Περιστασιακά έπεφτε σε κραιπάλη με αλκοόλ ή σε κραιπάλη με κοκαΐνη. Έπρεπε να σταματήσουμε την παραγωγή», δήλωσε στον Miller ο Jeff Bewkes, εκτελεστικός διευθυντής του HBO από το 1995 έως το 2002.

Ο Bewkes ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ηθοποιός μερικές φορές δεν εμφανιζόταν στα γυρίσματα. Πρόσθεσε ότι «δεν πίεσε» τον τότε πρόεδρο του HBO Κρις Άλμπρεχτ για τον Γκαντολφίνι επειδή πίστευε ότι ο ηθοποιός «ντρεπόταν».

Δείτε ένα βίντεο με τη ζωή του

«Ω, γ@μα το. Γ@μηθείτε όλοι σας»

Αλλά τα προβλήματα του Γκαντολφίνι έφτασαν τελικά στα αυτιά του Κρις Άλμπρεχτ, ο οποίος τον κάλεσε στο σπίτι του με την ιδέα να τον πείσει να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Ο Γκαντολφίνι, από την πλευρά του, πίστευε ότι επρόκειτο για μια φυσιολογική βραδιά: «Δημιουργήθηκε πραγματικό πρόβλημα με τα γυρίσματα της σειράς. Δημιουργήθηκε έλλειψη σεβασμού και για τους άλλους ηθοποιούς», δήλωσε ο Άλμπρεχτ στον Miller.

Όταν ο Γκαντολφίνι έφτασε στο σπίτι του Άλμπρεχτ, συνάντησε εκεί δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Τσέις και αρκετά μέλη της οικογένειάς του.

Όπως αφηγήθηκε ο μάνατζερ, οι φίλοι και η οικογένεια του Γκαλντοφίνι είχαν προβάρει τι θα του έλεγαν εκείνο το βράδυ και μάλιστα είχαν έτοιμο ένα ιδιωτικό τζετ για να τον μεταφέρουν στην αποτοξίνωση. Αλλά η απόπειρα παρέμβασης διακόπηκε όταν ο ηθοποιός μπήκε μέσα, εξέτασε τη σκηνή και είπε: «Ω, γ@μα το. Γ@μηθείτε όλοι σας», πριν φύγει.

Στο βιβλίο του ο Καμίν καθιστά σαφές ότι, παρ’ όλα αυτά, ο Γκαντολφίνι ήταν μια αγαπημένη παρουσία στο πλατό. Κάθε Παρασκευή βράδυ, ο ηθοποιός αναλάμβανε να αγοράσει σούσι για όλο το συνεργείο και σε κάθε φινάλε της σεζόν έδινε σε κάθε μέλος του συνεργείου ένα δώρο, συχνά αξίας εκατοντάδων δολαρίων. Όταν τελείωσε η σειρά, έδωσε σε όλους ένα ρολόι με χαραγμένη επιγραφή: «The Sopranos. 1997-2007. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σας ευχαριστώ. J.G.».

*Με στοιχεία από elpais.com