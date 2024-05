Νέα φωτογραφία από το διάστημα προκαλεί δέος. Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο Twitter, φαίνεται μια νέα και άκρως εντυπωσιακή φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε περίφημο ρόβερ της NASA ονόματι «Curiosity» (ελληνιστί «Περιέργεια»).

Ουσιαστικά, με αυτήν τη φωτογραφία, λέγεται ότι καταρρίφθηκε ένα διαστημικό ρεκόρ: ότι αυτή είναι η πιο καθαρή εικόνα που τραβήχτηκε ποτέ από τον αστεροειδή Ριούγκου. Πρόκειται για έναν αστεροειδή που κινείται σε κοντινή απόσταση από τη Γη, είναι δυνητικά επικίνδυνος για τον πλανήτη μας, και ανήκει στην ομάδα των «απολλώνειων» αστεροειδών.

Οι διαστάσεις του δεν ξεπερνούν το 1 χιλιόμετρο, κι έχει σκούρο χρώμα. Τα views στην ανάρτηση της NASA έφτασαν τα εκατομμύρια… σε χρόνο dt.

Clearest image ever taken of asteroid Ryugu. The pitch black background is scary… pic.twitter.com/kRfmPdllOT

— Curiosity (@MAstronomers) May 2, 2024