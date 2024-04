Αντικείμενο που έπεσε από τον ουρανό και διαπέρασε την οροφή και δυο πατώματα κατοικίας στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα νωρίτερα φέτος προερχόταν πράγματι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (φωτογραφία, επάνω, από το X), επιβεβαίωσε χθες η NASA, η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος.

NASA Completes Analysis of Recovered Space Object – Space Station https://t.co/K7oXp6d8K6

In March 2021, NASA ground controllers used the International Space Station’s robotic arm to release a cargo pallet containing aging nickel hydride batteries from the space station… pic.twitter.com/wcAsBoEsOL

— matiere* (@matiere) April 15, 2024