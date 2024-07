Δεν είναι κάθε μέρα που η NASA πλησιάζει έναν καλλιτέχνη – και δη της Hip Hop μουσικής – και ρωτάει σε ποιον πλανήτη θα ήθελε να… ακτινοβολήσει την τέχνη του.

Πρόσφατα, σύμφωνα με τον ιστότοπο space.com, η NASA συνεργάστηκε με τη βραβευμένη με Grammy ράπερ, τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Missy Elliott για να στείλει το τραγούδι της «The Rain (Supa Dupa Fly)» στην Αφροδίτη, τον αγαπημένο πλανήτη της Elliott.

«Επέλεξα την Αφροδίτη γιατί συμβολίζει τη δύναμη, την ομορφιά και την ενδυνάμωση και είμαι τόσο ταπεινή που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ την τέχνη μου και το μήνυμά μου με το σύμπαν!» ανέφερε ο Elliot σε δήλωσή της.

Το τραγούδι μεταδόθηκε σε 158 εκατομμύρια μίλια (254 εκατομμύρια χιλιόμετρα) με την ταχύτητα του φωτός από το DSN (Deep Space Network) της NASA.

Το ταξίδι διήρκεσε περίπου 14 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα, μεταδόθηκε από την κεραία ραδιοφώνου Deep Space Station 13 (DSS-13) στο Goldstone Deep Space Communications Complex του DSN στην Καλιφόρνια.

Κατάλληλα, το ψευδώνυμο του σταθμού είναι «Αφροδίτη».

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1

— Missy Elliott (@MissyElliott) July 15, 2024