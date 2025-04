Παρελθόν αποτελεί από τον Λευκό Οίκο η ιστορική μανόλια. Ύστερα από περίπου 200 χρόνια, το δέντρο του Άντριου Τζάκσον απομακρύνθηκε λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του. Στη θέση του φυτεύτηκε ένα νέο δενδρύλλιο, με τη βοήθεια του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κρατώντας ένα χρυσό φτυάρι, έβαλε ένα χεράκι για την αντικατάσταση της μανόλιας. «Έχουμε τώρα ένα όμορφο δέντρο στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Τραμπ.

Αν και δεν επιτράπηκε η κάλυψη της δενδροφύτευσης από τα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος μοιράστηκε φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο στα social media. Στα πλάνα ο Τραμπ σκάβει τον κήπο και συνομιλεί με τους κηπουρούς.

President Trump plants a new descendant sapling of the historic «Jackson Magnolia.» The White House remains committed to the stewardship and preservation of its historic grounds.

«We have a beautiful tree now in the White House.» – @POTUS 🇺🇸 pic.twitter.com/0wA8ShWye2

— The White House (@WhiteHouse) April 8, 2025