Η ιστορική μανόλια του Λευκού Οίκου, ύστερα από περίπου 200 χρόνια, θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί επειδή έχει φθαρεί.

«Ένα από τα ενδιαφέροντα διλήμματα είναι ένα δέντρο που φυτεύτηκε πριν από πολλά χρόνια από τον θρυλικό πρόεδρο και στρατηγό Άντριου Τζάκσον», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια μανόλια, που προήλθε από το σπίτι του στο Τενεσί. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι όλα πρέπει να τελειώσουν και αυτό το δέντρο βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια και μάλιστα στην είσοδο του Λευκού Οίκου, και πρέπει τώρα να απομακρυνθεί».

White House to cut down ‘dangerous’ magnolia tree planted by Andrew Jackson, Trump says: ‘Must come to an end’ https://t.co/tjU2YQkKzA pic.twitter.com/TGH9LnusX5

— New York Post (@nypost) March 31, 2025