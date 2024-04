Η NASA επικοινώνησε ύστερα από 5 μήνες με το Voyager 1

Αποκαθίσταται ύστερα από πέντε μήνες η επικοινωνία με το διαστημικό σκάφος Voyager 1 (φωτογραφία, επάνω), το πλέον απομακρυσμένο από τη Γη ανθρώπινο δημιούργημα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος (NASA).

Το Voyager 1, το οποίο απέχει περίπου 24 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, δεν είχε στείλει αξιοποιήσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα για την κατάστασή του από τον Νοέμβριο, εξήγησε η NASA.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της αποστολής μπορούν να στέλνουν εντολές στο σκάφος, που εκτοξεύτηκε πριν 46 χρόνια κι εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Εξαιτίας προβλήματος στον έναν από τους υπολογιστές που ευθύνεται για τη μορφοποίηση των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που μεταδίδει, το Voyager 1 έστελνε ακατανόητο κώδικα πίσω στη Γη.

Engineers have confirmed that corrupted memory aboard my twin #Voyager1 has been causing it to send unreadable data to Earth. It may take months, but our team is optimistic they can find a way for the FDS to operate normally again: https://t.co/qe5iQUu4Oj https://t.co/AGFBZFz53v

— NASA Voyager (@NASAVoyager) April 4, 2024