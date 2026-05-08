08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
Πώς μια αρειανή πέτρα κράτησε όμηρο το ρομπότ Curiosity για μια εβδομάδα
Διάστημα 08 Μαΐου 2026, 13:52

Πώς μια αρειανή πέτρα κράτησε όμηρο το ρομπότ Curiosity για μια εβδομάδα

Το τρυπάνι του Curiosity έμεινε κολλημένο σε έναν βράχο και χρειάστηκε μέρες για να αποτινάξει το βάρος.

Οι μηχανικοί της NASA ξεφυσούν με ανακούφιση αφότου κατάφεραν να απαλλάξουν το ρομπότ Curiosity από μια πέτρα που είχε μείνει κολλημένη στο τρυπάνι του για μια εβδομάδα, μια από τις πιο σοβαρές αναποδιές που έχει αντιμετωπίσει η αποστολή στα 14 χρόνια από την προσεδάφισή της στον Άρη.

Το απρόοπτο συνέβη ενώ το εξάτροχο ρομπότ εξερευνούσε το Όρος Σαρπ, το οποίο ορθώνεται στη μέση του Κρατήρα Γκέιλ, κοντά στον ισημερινό του Κόκκινου Πλανήτη.

Στις 25 Απριλίου, το Curiosity επιχείρησε να συλλέξει δείγμα από έναν βράχο με πλάτος 46 εκατοστά και βάρος γύρω στα 13 κιλά.

Το ρομπότ κατάφερε να τρυπήσει τον βράχο, όταν όμως προσπάθησε να ξαναδιπλώσει τον βραχιόνά του ο βράχος έμεινε κολλημένος στην άκρη του τρυπανιού και σηκώθηκε ολόκληρος από το έδαφος.

Στο timelapse που δημοσιοποίησε η NASA, το Curiosity προσπαθεί να απαλλαγεί από τον βράχο, ο οποίος τελικά πέφτει και σπάει σε κομμάτια (NASA/JPL-Caltech)

Στο παρελθόν το τρυπάνι είχε τύχει να θρυμματίσει τα επιφανειακά στρώματα βράχων, ποτέ όμως δεν είχε μείνει κολλημένο με αυτό τον τρόπο, ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που ανάρτησε η υπηρεσία δείχνει το ρομπότ να προσπαθεί να απαλλαγεί από την πέτρα κουνώντας τον ρομποτικό του βραχίονα.

Αρχικά, οι μηχανικοί της NASA δοκίμασαν να απελευθερώσουν την πέτρα δονώντας το τρυπάνι, όμως η προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα. Στις 29 Απριλίου, περιέστρεψαν τον βραχίονα και ξαναδοκίμασαν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Τελικά, την 1η Μαίου το Curiosity έγειρε περισσότερο τον βραχίονά του, τον περιέστρεψε και ενεργοποίησε το τρυπάνι, οπότε ο βράχος έπεσε με την πρώτη προσπάθεια και έσπασε σε κομμάτια όταν έπεσε στο έδαφος.

Το δείγμα κονιορτοποιημένου πετρώματος χάθηκε, και οι υπεύθυνοι της αποστολής αναζητούν τώρα κάποια άλλη κατάλληλη πέτρα.

To Curiosity προσεδαφίστηκε στον Κρατήρα Γκέιλ το 2012 και σύντομα επιβεβαίωσε ότι ο Άρης ήταν κάποτε υγρός και προσέφερε κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση μικροβιακής ζωής πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Στον Άρη επιχειρεί σήμερα και ένα δεύτερο εξάτροχο ρομπό της NASA, το Perseverance, το οποίο εξερευνά τον Κρατήρα Τζέζερο μέσα στον οποίο υπήρχε κάποτε μια λίμνη

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Απόβλητα παντού 15.04.26

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γιώργος Μαζιάς
Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08.05.26

Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
Ελλάδα 08.05.26

Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Σε λειτουργία από τη Δευτέρα οι πύλες εισόδου στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθήνας
Μετά την επίθεση 08.05.26

Οι πύλες στο πρώην Ειρηνοδικείο παρέμεναν καιρό ανενεργές με αποτέλεσμα ο 89χρονος, που έχει προφυλακιστεί, να εισέλθει με όπλο στον χώρο και να τραυματίσει δικαστικούς υπαλλήλους

Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι αλλαγές 08.05.26

Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Στην Κηφισιά 08.05.26

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

