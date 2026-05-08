Πώς μια αρειανή πέτρα κράτησε όμηρο το ρομπότ Curiosity για μια εβδομάδα

Οι μηχανικοί της NASA ξεφυσούν με ανακούφιση αφότου κατάφεραν να απαλλάξουν το ρομπότ Curiosity από μια πέτρα που είχε μείνει κολλημένη στο τρυπάνι του για μια εβδομάδα, μια από τις πιο σοβαρές αναποδιές που έχει αντιμετωπίσει η αποστολή στα 14 χρόνια από την προσεδάφισή της στον Άρη.

Το απρόοπτο συνέβη ενώ το εξάτροχο ρομπότ εξερευνούσε το Όρος Σαρπ, το οποίο ορθώνεται στη μέση του Κρατήρα Γκέιλ, κοντά στον ισημερινό του Κόκκινου Πλανήτη.

Στις 25 Απριλίου, το Curiosity επιχείρησε να συλλέξει δείγμα από έναν βράχο με πλάτος 46 εκατοστά και βάρος γύρω στα 13 κιλά.

Το ρομπότ κατάφερε να τρυπήσει τον βράχο, όταν όμως προσπάθησε να ξαναδιπλώσει τον βραχιόνά του ο βράχος έμεινε κολλημένος στην άκρη του τρυπανιού και σηκώθηκε ολόκληρος από το έδαφος.

Στο παρελθόν το τρυπάνι είχε τύχει να θρυμματίσει τα επιφανειακά στρώματα βράχων, ποτέ όμως δεν είχε μείνει κολλημένο με αυτό τον τρόπο, ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που ανάρτησε η υπηρεσία δείχνει το ρομπότ να προσπαθεί να απαλλαγεί από την πέτρα κουνώντας τον ρομποτικό του βραχίονα.

Αρχικά, οι μηχανικοί της NASA δοκίμασαν να απελευθερώσουν την πέτρα δονώντας το τρυπάνι, όμως η προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα. Στις 29 Απριλίου, περιέστρεψαν τον βραχίονα και ξαναδοκίμασαν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Τελικά, την 1η Μαίου το Curiosity έγειρε περισσότερο τον βραχίονά του, τον περιέστρεψε και ενεργοποίησε το τρυπάνι, οπότε ο βράχος έπεσε με την πρώτη προσπάθεια και έσπασε σε κομμάτια όταν έπεσε στο έδαφος.

Το δείγμα κονιορτοποιημένου πετρώματος χάθηκε, και οι υπεύθυνοι της αποστολής αναζητούν τώρα κάποια άλλη κατάλληλη πέτρα.

To Curiosity προσεδαφίστηκε στον Κρατήρα Γκέιλ το 2012 και σύντομα επιβεβαίωσε ότι ο Άρης ήταν κάποτε υγρός και προσέφερε κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση μικροβιακής ζωής πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Στον Άρη επιχειρεί σήμερα και ένα δεύτερο εξάτροχο ρομπό της NASA, το Perseverance, το οποίο εξερευνά τον Κρατήρα Τζέζερο μέσα στον οποίο υπήρχε κάποτε μια λίμνη