Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ποιες εκδηλώσεις δεν πρέπει να χάσετε

Στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 43, στην αγαπημένη γειτονιά της Αθήνας, ο Μάης θα πλήμμυρίσει με εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Μποστάνι

Αγορά με φρέσκα προϊόντα φυσικής και βιολογικής καλλιέργειας από μικρούς παραγωγούς.

Κάθε Τετάρτη || 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

ΚΥΨΕΛΗ BEAT

Στο πλαίσιο του This Is Athens City Festival, το Κυψέλη Beat επιστρέφει στην Αγορά! Στο καθιερωμένο πια event που συνδυάζει μουσική, aperitivo, δίσκους βινυλίου, απολαμβάνουμε μουσικές από επιφανείς selectors και DJs της πόλης, που δημιουργούν ένα soundtrack που ξεκινά από easy-listening, οργανικού χαρακτήρα επιλογές και rare grooves, καταλήγοντας σε dance ρυθμούς.

Σάββατο 11/5 || 17:30-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Family & the City hub

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας και της Οικογένειας, το This Is Athens City Festival στήνει το πιο fun ολοήμερο event με πολλές δράσεις και festive διάθεση για μικρούς και μεγάλους! Μουσική, δημιουργία, διασκέδαση και πολλή όρεξη για παιχνίδι θα σας περιμένουν στον όμορφο χώρο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης για μία ξεχωριστή Κυριακή.

Κυριακή 12/5 || 11:00-19:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Επόμενη Στάση: Κυψέλη

Η θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Κυψέλη» επιστρέφει για τρίτη σεζόν! Μέχρι και τον Ιούνιο, ταξιδεύουμε ξανά πίσω στον χρόνο και παρακολουθούμε την Κυψέλη να «ζωντανεύει» μπροστά στα μάτια μας, στη διάρκεια μιας κυριακάτικης περιπατητικής διαδρομής που αποκαλύπτει τα μυστικά και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε γωνιά της γειτονιάς.

Για τον Μάιο: Κυριακές 12/5, 19/5, 26/5 || 20:00-21:10

Σημείο Συνάντησης: Δημοτική Αγορά Κυψέλης / Είσοδος Έκθεσης, επί της Φωκίωνος Νέγρη

Κανονικό εισιτήριο 7€ ανά διαδρομή. Μειωμένο εισιτήριο 5€ για ανέργους, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας 65+

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το

Στο καθιερωμένο ραντεβού με το Κέντρο Πρόληψης & Σεξουαλικής Υγείας Checkpoint, συνεχίζονται οι γρήγορες, δωρεάν, εμπιστευτικές εξετάσεις για HIV και ηπατίτιδες B & C. Για τρεις Δευτέρες του Μαΐου, 11:00-15:00, από το εξειδικευμένο προσωπικό του Athens Checkpoint.

Δευτέρες 13/5, 20/5 & 27/5 || 11:00-15:00

Creative Lab 2

Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μια ακόμα δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τρίτη 14/5 || 09:00-13:00

Creative Lab 2

Είσοδος ελεύθερη

Το στίγμα στην Ψυχική Υγεία

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας που φέτος έχει θεματική το “Better Together”, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης υποδέχεται το IASIS | At Centro σε μία ανοιχτή ομιλία για το στίγμα στην ψυχική ασθένεια.

Στη συγκεκριμένη ανοιχτή συζήτηση θα ανακαλύψουμε μαζί την έννοια του στίγματος στην ψυχική υγεία και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μέσα από δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε την αμοιβαία κατανόηση, θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και στήριξης. Σημαντικό μέρος του εργαστηρίου είναι οι ιστορίες και οι εμπειρίες που θα μοιραστούν οι συμμετέχοντες.

Η αλληλεπίδρασή μας εδώ είναι κλειδί για να νιώσουμε πιο συνδεδεμένοι και να ανακαλύψουμε τη δύναμη της κοινότητας.

Τρίτη 14/5 || 18:00-19:30

Creative Lab 1

Είσοδος ελεύθερη

Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

Τα Παιδικά Χωριά SOS, στο πλαίσιο της καμπάνιας με κεντρικό μήνυμα «Κάθε παιδί αξίζει μία οικογένεια» για την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας, έρχονται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με μία σειρά ψυχαγωγικών δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.

Τετάρτη 15/5 || 17:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Spinning Sessions

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μετατρέπεται στο πιο ΜΟΝΑΔΙΚΟ Spinning Club με εντυπωσιακό φωτισμό, DJs, χορευτικά τραγούδια, ρυθμό, αλλά και έντονη άσκηση, ευεξία και θετική ενέργεια!

Παρασκευή 17/5 || 20:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Athens Beer Weekend

Το αγαπημένο διήμερο φεστιβάλ έρχεται ξανά, γεμάτο μπίρα από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, street food επιλογές, αλλά και merch των microbreweries.

Σάββατο 18/5 || 15:00-23:30

Κυριακή 19/5 || 13:00-23:30

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του 50ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της εποχής μας όσον αφορά τη συμπερίληψη της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον, διοργανώνει μία εκδήλωση αφιερωμένη στο επίκαιρο αυτό ζήτημα με ποικίλες ομιλίες και δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και τους ίδιους τους μαθητές.

Τρίτη 21/5 || 18:00-20:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Fired Up Ceramics Fair

Το αγαπημένο μας Fired Up Ceramics Fair θα γεμίσει για ακόμα μία φορά την Αγορά, με μοναδικά κεραμικά από 63 ανεξάρτητους κεραμίστες / καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα.

Σάββατο 25/5 & Κυριακή 26/5 || 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Workshops

Ξέρεις από ίντερνετ; 60+

Workshop ψηφιακής ενδυνάμωσης για 60+

Το επιτυχημένο workshop ψηφιακής ενδυνάμωσης επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο! Με τη χρήση tablet, μαθαίνουμε να σερφάρουμε στο διαδίκτυο, να αναζητούμε χρήσιμες πληροφορίες, να επικοινωνούμε με φίλους και συγγενείς διαδικτυακά και να πραγματοποιούμε συναλλαγές με το δημόσιο. Από τους συμμετέχοντες (άτομα ηλικίας 60+) δεν απαιτείται καμία προηγούμενη σχετική εμπειρία, μόνο όρεξη για μάθηση!

Κάθε Τετάρτη από 1/5 έως 12/6 || 10:00-12:00

Creative Lab 1

Κόστος: 50€/ ο κύκλος 7 μαθημάτων

Προπώληση μέσω more.com ή στο φυσικό ταμείο (Creative Lab 1, Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-14:00)

Διοργάνωση: Δημοτική Αγορά Κυψέλης Χ People Behind

Εισαγωγή στην ξυλουργική με τους hōkō

Νέος κύκλος για το πιο φανταστικό workshop, για να μάθουμε μερικές από τις βασικές τεχνικές κατεργασίας ξύλου φτιάχνοντας το πρώτο μας έργο, ένα βοηθητικό σκαμπό που θα πάρουμε μαζί μας στο σπίτι στο τέλος του μαθήματος!

Κάθε Τετάρτη από 1/5 έως 26/6 || 18:30-20:30

Creative Lab 2

Κόστος: 220€/ ο κύκλος 8 μαθημάτων

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Οι αγαπημένοι μας hōkō παρουσιάζουν την πιο εύκολη τεχνική για τον πολλαπλασιασμό των φυτών, μέσω του νερού. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες θα μάθει πώς κόβουμε ένα φυτό και θα το πάρει στο σπίτι μετά το τέλος της συνάντησης. Μαθαίνουμε επίσης πώς φροντίζουμε το μόσχευμα ενώ ριζώνει, και φυσικά πώς θα το μεταφυτεύσουμε στο έδαφος.

Τετάρτη 8/5 || 18:00-19:00

Creative Lab 1

Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης εδώ

Μαρμελάδα Κυψέλη: Σκιτσάροντας στην Αγορά με τον Pan Pan

Ο Pan Pan ξαναχτυπά με 4ο session Μαρμελάδα Κυψέλη! Αυτήν τη φορά η μαρμελάδα δεν έχει για υλικά μόνο μολύβια, πινέλα και μελάνια, αλλά κάθε τρίτη εβδομάδα μπαίνουν στο mix και synthesizers, drum machines και άλλα παιχνίδια. Τι κάνουν όλα αυτά τα κουμπάκια; Πώς συγχρονίζονται αυτά τα φωτάκια με το beat που φτιάχνω; Πώς το κόμικ μου απέκτησε ξαφνικά soundtrack; Οι απαντήσεις στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης!

Κάθε Πέμπτη από 4/4 έως 27/6 || 19:00-21:00

Creative Lab 1

Κόστος: 13€ / μάθημα. Προπώληση μέσω more.com

Πρώτες Βοήθειες για βρέφη

Το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για παιδιά και βρέφη μας διδάσκει δεξιότητες σωτηρίας και μας δίνει την αυτοπεποίθηση να γνωρίζουμε πότε και πώς να ενεργήσουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Γίνεται πρακτική εξάσκηση σε πρόπλασμα και αναλύονται τρόποι αντιμετώπισης σε έκτακτες καταστάσεις.

Τρίτη 14/5 || 17:00-18:30

Creative Lab 2

Κόστος: 30€

Δήλωση συμμετοχής: με μήνυμα εδώ ή τηλεφωνικά στο 6979545608

Self Empowerment: Κατανόηση άγχους & τεχνικές διαχείρισης – Release your stress

2ος Κύκλος Self Empowerment: Τι ακριβώς είναι το άγχος; Και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε; Η εκπαίδευση «Άγχος και Τεχνικές Διαχείρισής – Release your stress» είναι ένα ταξίδι διάρκειας μίας ώρας, σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε το άγχος στη ζωή σας. Θα εξερευνήσουμε τι ακριβώς είναι το άγχος και ποια η διαφορά του με το στρες, πώς επηρεάζουν αυτές οι δύο έννοιες κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και πώς μπορούμε να τις ανιχνεύσουμε και να τις διαχειριστούμε αποτελεσματικά, ώστε να ζούμε με περισσότερη ισορροπία, ηρεμία και ευεξία στην καθημερινότητά μας.

Παρασκευή 17/5 || 11:00-12:30

Creative Lab 2

Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης εδώ

*Συνιστάται να παρακολουθήσετε όλο τον 2ο Κύκλο Self Empowerment

Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, ενθάρρυνση και υποστήριξη, έτσι ώστε να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας και να καθησυχάσετε τυχόν ανησυχίες, κάνοντας ευκολότερη την εδραίωση του μητρικού θηλασμού.

Δευτέρα 20/5 || 12:00-14:00

Creative Lab 1

Είσοδος ελεύθερη

Connecting Families

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με το Κέντρο Νέων του IASIS Connect Athens σας καλούν να συμμετάσχετε κάθε Τρίτη, 19:30-21:00, σε έναν ζεστό χώρο αλληλοϋποστήριξης και εκμάθησης, όπου οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των εφήβων (παιδιά ηλικίας 12-18 ετών), συναντώνται για να μοιραστούν, να μάθουν και να ενδυναμωθούν.

Είτε αναζητάτε συμβουλές για να βελτιώσετε την καθημερινή επικοινωνία με το έφηβο παιδί σας, είτε να κατανοήσετε καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η ομάδα προσφέρει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Κάθε Τρίτη από 21/5 έως 25/6 || 19:30-21:00

Creative Lab 1

Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης εδώ

Self Empowerment: Ψυχική Ανθεκτικότητα

2ος Κύκλος Self Empowerment: Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης πραγματικότητας και της καθημερινής ζωής. Ωστόσο, η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας ως μια βασικής δεξιότητας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ανακάμπτουμε από τις αντιξοότητες και να ωριμάζουμε συνολικά.

Μέσα από αυτό το βιωματικό εργαστήριο θα έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με αυτήν τη σημαντική έννοια και να ανακαλύψουμε τα εργαλεία εκείνα με τα οποία μπορούμε να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρία!

Παρασκευή 24/5 || 11:00-12:30

Creative Lab 2

Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης εδώ

* Συνιστάται να παρακολουθήσετε όλο τον 2ο Κύκλο Self Empowerment

Πρώτες Βοήθειες για ενήλικες

Το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για ενήλικες μας διδάσκει δεξιότητες σωτηρίας και μας δίνει την αυτοπεποίθηση να γνωρίζουμε πότε και πώς να ενεργήσουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Γίνεται πρακτική εξάσκηση σε πρόπλασμα και αναλύονται τρόποι αντιμετώπισης σε έκτακτες καταστάσεις.

Τρίτη 28/5 || 17:00-18:30

Creative Lab 2

Κόστος: 30€ / μάθημα

Δήλωση συμμετοχής με μήνυμα εδώ ή τηλεφωνικά στο 6979545608

Self Empowerment: Art Therapy

2ος Κύκλος Self Empowerment: Το art therapy είναι ένας δημιουργικός τρόπος θεραπείας που συνδυάζει την τέχνη με την ψυχολογία. Κατά την διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης θα εξερευνήσετε την σημασία της έκφρασης μέσω της τέχνης για την ψυχική και συναισθηματική ευεξία. Μέσα από αυτό το βιωματικό ταξίδι θα βρείτε τα οφέλη και τις δεξιότητες που προσφέρει η τέχνη στην διαχείριση των καθημερινών προκλήσεων και στην βελτίωση της ψυχική υγείας.

Παρασκευή 31/5 || 11:00-12:30

Creative Lab 2

Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης εδώ

* Συνιστάται να παρακολουθήσετε όλο τον 2ο Κύκλο Self Empowerment

Pop Up Καταστήματα

Nonsisa jewels x Elli Papadaki x funny radical acne scars

Το καλοκαίρι έρχεται και σε αυτό το pop up store θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να είσαι stylish στην πόλη ή το νησί! Ρούχα και κοσμήματα για τη βόλτα, μαγιώ για την παραλία, παρεό να τα σετάρεις και χειροποίητα καπέλα να σε κρατάνε κουλ και προστατευμένο!

Δευτέρα 13/5 έως Κυριακή 26/5 || 12:00-20:00

Pop up 1

The Bees Hub

To Βees Ηub είναι μία «κυψέλη» γυναικών που δημιουργούν χειροποίητα κοσμήματα, αξεσουάρ, αρωματικά κεριά, σαπούνια και πολλά ακόμα. Μία κοινότητα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Δευτέρα 13/5 έως Κυριακή 19/5 || 09:00-21:00

Pop up 2

Mery Good

Χειροποίητο εναλλακτικό κόσμημα με πολλή αγάπη και δημιουργία.

Δευτέρα 20/5 έως Κυριακή 26/5 || 09:00-21:00

Pop up 2

Karma X Dekapaz

Δυο ελληνικά brand ενώνονται σε ένα pop up store. Tο circle of karma με τα αέρινα, γεμάτα print ρούχα συναντά το Dekapaz the brand με τις δερμάτινες χειροποίητες τσάντες στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Τα κοινά στοιχεία τους, η αγάπη για τις limited συλλογές και τα ιδιαίτερα διαχρονικά κομμάτια.

Δευτέρα 27/5 έως Κυριακή 2/6 || 11:00-20:00 | Σάβ 1/6 10:00-18:00

Pop up 1

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα. Με κάθε προϊόν, ένα μόσχευμα φυτού είναι δώρο.

Αστική Μέλισσα

Bιώσιµο μέλι από διάφορες γειτονιές της πόλης. Εδώ θα βρείτε ξεχωριστές ποικιλίες ελληνικού μελιού από μικρούς παραγωγούς, ολοκληρωμένες διατροφικές προτάσεις για σνακ και μοναδικές προτάσεις για δώρα.

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα. Λογοτεχνία μεταφρασμένη και ελληνική (πεζογραφία και ποίηση), θεωρία, ψυχανάλυση, πολιτικό δοκίμιο, ένα λογοτεχνικό περιοδικό και άλλα πολλά θα φιλοξενούνται στο βιβλιοπωλείο μαζί με συζητήσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Το πιο ΚΟΥΛ βιβλιοπωλείο γνώσεων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Η «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» φέρνει το μόνιμο φυσικό της κατάστημα στην Αγορά.

Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον! Εδώ επίσης θα βρείτε συλλεκτικό merch, επιτραπέζια και άλλα προϊόντα γνώσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και άλλα πολλά πολύχρωμα μικροπράγματα!

Amigurumi

Κατάστημα-εργαστήριο κατασκευής πλεκτών παιδικών παιχνιδιών. Όποιο πλεκτό σχέδιο κι αν φανταστείς, στο Amigurumi θα το βρεις! Τα πιο απίθανα πλεκτά παιδικά παιχνίδια κατασκευάζονται στο shop της Αγοράς που γιορτάζει τη μοναδικότητα του χειροποίητου – πλέον και μέσα από τα εργαστήρια που διοργανώνει και μας προσκαλούν να πιάσουμε όλοι μαζί το βελονάκι!

Modistra Hopemade

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης υπάρχει το κατάστημα-εργαστήρι ραπτικής «Modistra Hopemade» του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα σε απίθανα σχέδια και χρώματα, φτιαγμένα όλα με αγάπη, ελπίδα και φροντίδα! Αγοράζοντας το αγαπημένο σας αντικείμενο, στηρίζετε το πολύ σημαντικό έργο του Δικτύου, που εκπαιδεύει και απασχολεί αποφυλακισμένες γυναίκες στην υπέροχη τέχνη της ραπτικής.