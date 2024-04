Το περσινό Met Gala ήταν, φυσικά, αφιερωμένο στον Γερμανό σχεδιαστή, ο οποίος ήταν επικεφαλής των Chanel, Fendi και του δικού του ομώνυμου brand, και μια κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του είναι επίσης στα σκαριά, με τον Jared Leto στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μαζί της θα είναι και μια νέα εξωφρενική σειρά του Hulu – και ένα δελεαστικό πρώτο teaser κυκλοφόρησε τώρα επιτέλους, δείχνοντας τον τολμηρό πρωταγωνιστή του στο ρόλο του.

Σε έξι επεισόδια

Στις 8 Μαρτίου 2023, το Variety έβγαλε την είδηση ότι ο ισπανό-γερμανός ηθοποιός Daniel Brühl θα αναλάβει τον ρόλο του επαναστατικού δημιουργικού διευθυντή στην εξαμερή σειρά Becoming Karl Lagerfeld (με προηγούμενο τίτλο Kaiser Karl).

Μετά τον ρόλο που έκανε την επανάστασή του στη γερμανική τραγικωμωδία Good Bye, Lenin! το 2003, ο Brühl υποδύθηκε τον ελεύθερο σκοπευτή που γίνεται λαϊκός ήρωας στο κατεχόμενο από τους Ναζί Παρίσι στην ταινία Άδωξοι Μπάσταρδη του Ταραντίνο και έλαβε υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA, Χρυσή Σφαίρα, SAG και Critics’ Choice Award για την ερμηνεία του ως θρύλος της F1, Niki Lauda, στην ταινία Rush.

Αργότερα εντάχθηκε στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως ο κακός Χέλμουτ Ζέμο στις ταινίες Captain America: Civil War και The Falcon and the Winter Soldier, ενώ πιο πρόσφατα τον είδαμε στην ταινία του Netflix, Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο.

Αφού γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Jacques de Bascher, έναν νεαρό δανδή, βρέθηκε σε ανταγωνισμό με τον Yves Saint Laurent και τον Pierre Bergé, τον επικεφαλής τoυ πιο διάσημου οίκου μόδας που υπήρχε

Το 1972, ένας 38χρονος Karl Lagerfeld φιλοδοξούσε να γίνει ο πιο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής μόδας

Σύμφωνα με την περίληψή του, το Becoming Karl Lagerfeld θα εξιστορεί «την άνοδο του Karl Lagerfeld μέσα από τον κόσμο της παρισινής υψηλής μόδας της δεκαετίας του 1970. Το 1972, ένας 38χρονος Karl Lagerfeld φιλοδοξούσε να γίνει ο πιο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής μόδας, σε μια εποχή που ο Yves Saint Laurent κυριαρχούσε.

»Αφού γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Jacques de Bascher, έναν νεαρό δανδή, βρέθηκε σε ανταγωνισμό με τον Yves Saint Laurent και τον Pierre Bergé, τον επικεφαλής τoυ πιο διάσημου οίκου μόδας που υπήρχε.

»Γεμάτη από κόντρες φυλών και μάχες εγωισμού, πάρτι και παρακμή, τραγικούς έρωτες και υπέροχες φιλίες, αυτή είναι η ιστορία του Κάιζερ Καρλ και της ξέφρενης προσπάθειάς του για αναγνώριση».

Δείτε το teaser trailer

Η αλογοουρά του Κάιζερ

Ο Théodore Pellerin του It’s Only the End of the World θα συμπρωταγωνιστήσει ως Jacques de Bascher, ο Arnaud Valois ως Yves Saint Laurent και ο Alex Lutz ως Pierre Bergé. Μαζί τους θα είναι η Agnès Jaoui ως Gaby Aghion, ιδρύτρια της Chloé, η Sunnyi Melles του Triangle of Sadness ως Marlene Dietrich, η Βελγίδα καλλιτέχνης Claire Laffut ως Loulou de la Falaise, ο Paul Spera ως Andy Warhol και η Jeanne Damas του Rouje ως Paloma Picasso.

Ένα πρώτο στιγμιότυπο, που δείχνει τον Brühl σε προφίλ ως Lagerfeld – με αλογοουρά και όλα τα υπόλοιπα – κυκλοφόρησε στις 11 Ιανουαρίου 2024, και έκτοτε ακολούθησαν περισσότερες εκθαμβωτικές εικόνες.

Δείτε το επίσημο trailer

Περισσότεροι από 2.200 κομπάρσοι, πάνω από 40 σκηνικά

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στη Γαλλία, το Μονακό και την Ιταλία, ενώ η σκηνοθεσία μοιράστηκε μεταξύ του Jérôme Salle και της Audrey Estrougo. Παράλληλα, η Isaure Pisani-Ferry έγραψε το σενάριο με τη βοήθεια της Raphaëlle Bacqué, συγγραφέα της βιογραφίας Kaiser Karl: The Life of Karl Lagerfeld του 2019, στην οποία βασίζεται η σειρά.

Το καλύτερο από όλα, το στούντιο υποσχέθηκε στους θεατές ότι η σειρά θα είναι σε μεγάλη κλίμακα, όπως αρμόζει στο θέμα της που είναι μεγαλύτερο από τη ζωή: θα υπάρχουν περισσότεροι από 2.200 κομπάρσοι, πάνω από 40 σκηνικά -που περιλαμβάνουν σχολαστικά αναπαραγμένα διαμερίσματα, χώρους επίδειξης μόδας και οίκους υψηλής ραπτικής- και 3.000 κοστούμια που επινόησε η Γαλλίδα Pascaline Chavanne.

*Αναζητήστε τη σειρά στο Hulu στις 7 Ιουνίου και παρακολουθήστε και τα δύο συναρπαστικά πρώιμα τρέιλερ – με άγρια πάρτι και επικές επιδείξεις πασαρέλας.

*Με στοιχεία από vogue.com