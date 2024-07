Φράνσις Κόπολα: Βίντεο με παρενοχλητική συμπεριφορά του σκηνοθέτη σε γυναίκες στα γυρίσματα του «Megalopolis»

Δύο μήνες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Megalopolis», το «όνειρο ζωής» του Φράνσις Κόπολα, συνεχίζονται οι καταγγελίες σε βάρος του για ανάρμοστη συμπεριφορά του σε γυναίκες κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Βίντεο έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, τα οποία δείχνουν τον διάσημο σκηνοθέτη, Φράνσις, Φορντ Κόπολα να προσπαθεί να φιλήσει νεαρές γυναίκες κομπάρσους στο σετ της φιλόδοξης επιστημονικής φαντασίας ταινίας του, Megalopolis.

Το Variety δημοσίευσε δύο βίντεο που τραβήχτηκαν από μέλος του συνεργείου πέρυσι κατά τη διάρκεια της γυρίσματος μιας σκηνής σε ένα νυχτερινό κλαμπ.

Δύο πηγές ανέφεραν στο Variety ότι ο Κόπολα φαινόταν να ενεργεί χωρίς περιορισμούς και ενδοιασμούς στο σετ. Τα βίντεο φαίνεται να επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του Guardian, σύμφωνα με το οποίο ο 85χρονος σκηνοθέτης «προσπάθησε να φιλήσει μερικές από τις γυναίκες κομπάρσους, οι οποίες ήταν γυμνές ή ημίγυμνες» λέγοντάς τους ότι «προσπαθούσε να τις βάλει στον ρόλο».

DIRECTOR FRANCIS FORD COPPOLA CAUGHT KISSING EXTRAS ON SET

Video footage has surfaced of director Francis Ford Coppola kissing young female extras on the set of «Megalopolis.»

SOURCE: @Variety pic.twitter.com/G0CUR2vtzW

— Mark Chapman (@MC_IBTimesSG) July 26, 2024