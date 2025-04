ΗΠΑ: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος στην Ιντιάνα παίρνει σκεπές σπιτιών [βίντεο]

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Πρίνστον της Ιντιάνα, προκαλώντας ζημιές σε πολλά σπίτια. Η καταιγίδα, η οποία επιβεβαιώθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξήλωσε στέγες και έριξε καλώδια ρεύματος σε μια περιοχή έξι τετραγώνων.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Στρατός Σωτηρίας και ο Ερυθρός Σταυρός βοηθούν τους εκτοπισμένους κατοίκους με τρόφιμα, καταφύγιο και βοήθεια.

Αρκετά σπίτια στο Πρίνστον της Ιντιάνα υπέστησαν ζημιές μετά από ισχυρή καταιγίδα που σάρωσε την περιοχή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επιβεβαιώνει την προσγείωση ανεμοστρόβιλου. Ένας εκπαιδευμένος παρατηρητής ανέφερε τον ανεμοστρόβιλο, ο οποίος ξήλωσε στέγες από κτίρια και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Ο σερίφης της κομητείας Γκίμπσον, Μπρους Βανόνεν, επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις της καταιγίδας κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στο Facebook Live, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στις ζημιές.

Είπε ότι πολλά προκάτ σπίτια και τροχόσπιτα κοντά στις οδούς Seminary και Oak χτυπήθηκαν σοβαρά και ότι η πληγείσα ζώνη εκτείνεται περίπου σε έξι τετράγωνα επί έξι τετράγωνα.

Οι πεσμένες γραμμές ηλεκτροδότησης έχουν καταστήσει την περιοχή επικίνδυνη και οι αρχές καλούν το κοινό να μείνει μακριά, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται.

Για όσους εκτοπίστηκαν από την καταιγίδα, ο Στρατός Σωτηρίας παρέχει φαγητό και καταφύγιο, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποιεί μια ομάδα αντιμετώπισης για να βοηθήσει τους κατοίκους στο Πρίνστον.

Significant damage seen in Princeton, Indiana after a tornado struck the area this afternoon. #inwx

Wow! This is very rare. A confirmed tornado with 1/2 mile debris ball in Princeton, Indiana. This storm is moving southeast which is remarkably rare to produce a tornado in April in thag part of the country.

Must have found a low level pocket of wind shear in SW Indiana.… pic.twitter.com/TrOblNl3Iy

— Noah Bergren (@NbergWX) April 10, 2025