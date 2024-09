Ο τυφώνας πιστεύεται ότι παρήγαγε αρκετούς ανεμοστρόβιλους, με τους περισσότερους να σημειώνονται στην Bόρεια και Νότια Καρολίνα. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων, έλαβε αρχικές αναφορές για περισσότερους από δώδεκα ανεμοστρόβιλους στις ζώνες που σχετίζονται με τον τυφώνα Helen.

Ένας ανεμοστρόβιλος που βρισκόταν στο έδαφος μόλςι για 500 μέτρα, κατέστρεψε οχήματα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κτίρια σε μια κοινότητα της Βόρειας Καρολίνας κατά μήκος του I-95 την Παρασκευή. Το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Ράλεϊ ανέφερε ότι ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε γύρω στη 1:30 μ.μ. και εκτιμάται ότι είχε ανέμους ταχύτητας έως και 250 χλμ/ώρα όταν πέρασε από την πόλη Ρόκι Μάουντ.

«Αν και η διαδρομή του ήταν σύντομη, οι ζημιές ήταν έντονες, καθώς όλοι οι εξωτερικοί τοίχοισε ένα συνεργείο αυτοκινήτων εκτός από έναν κατέρρευσαν, ενώ ένα άλλο κοντινό κτίριο από τούβλα ισοπεδώθηκε πλήρως, χωρίς να μείνει κανένας τοίχος όρθιος.

Πολλά από τα γύρω κτίρια υπέστησαν ζημιές από τούβλα και μπλοκ τοιχοποιίας που σηκώθηκαν και ρίχτηκαν στους τοίχους και τα παράθυρα των κοντινών κτιρίων. Δεκάδες οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών μεγάλων φορτηγών, σηκώθηκαν και εκσφενδονίστηκαν», δήλωσαν οι μετεωρολόγοι του NWS. Μετά το συμβάν, επιβεβαιώθηκε ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τουλάχιστον τέσσερις να φέρουν σοβαρά τραύματα και να νοσηλεύονται σε τοπικό ιατρικό κέντρο.

