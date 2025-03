Πανδαισία: Όλα τα γκολ του Europa League (vids)

Ωραία γκολ και θέαμα υψηλού επιπέδου πρόσφεραν οι ομάδες του Europa League στους ποδοσφαιρόφιλους.

Απίστευτη νίκη της Λάτσιο στην Τσεχία, με τους Ιταλούς να κερδίζουν την Βικτόρια Πλζεν με 2-1, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, παίζοντας μάλιστα και με 9 παίκτες. Το «χρυσό» τέρμα ο Ίσακσεν στο 90+8’.

Η Μπόντο Γκλιμτ επικράτησε του Ολυμπιακού 3-0 στο «Ασπμίρα Στάντιον», με ένα αυτογκόλ του Τζολάκη (13’) και δύο γκολ του Χογκ (45’, 55’).

Με γκολ στο 90+4’, η Ρόμα επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε με 2-1). Οι Βάσκοι σκόραραν στο 50’ με τον Γουίλιαμς, οι Ιταλοί απάντησαν στο 56’ με τον Ανχελίνο και στις καθυστερήσεις πήραν τη νίκη με τον Σομουρόντοφ.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης επικράτησε του Άγιαξ στο Άμστερνταμ με 2-1. Η ολλανδική ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Μπρόμπεϊ, αλλά οι Γερμανοί απάντησαν στο 28’ με τον Λάρσον και στο 70’ έκαναν την ολική ανατροπή με τον Σκίρι.

Μεγάλη νίκη για την Άλκμααρ απέναντι στην Τότεναμ, με τους Ολλανδούς να επικρατούν με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπέργκβαλ στο 18’.

Ισοπαλία στο «Ανοέτα», με την Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έρχονται 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Ζίρκζε στο 58’, αλλά οι Βάσκοι ισοφάρισαν στο 70’ με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ.

Διπλό για τη Λιόν στην Ρουμανία, με τους Γάλλους να κερδίζουν την Στεάουα με 3-1. Δύο γκολ ο Φοφανά (86’, 90’), ένα ο Ταλιαφίκο (30’) για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπαλούτα στο 68’ το γκολ για τους γηπεδούχους.

Εκτός έδρας νίκη για την Ρέιντζερς στην Πόλη, με τους Σκωτσέζους να επικρατούν της Φενερμπαχτσέ με 3-1. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Τσέρνι, που σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (42’, 81’). Το άλλο γκολ της Ρέιντζερς ο Ντέσερς στο 6’. Ο Τζίκου πέτυχε το μοναδικό τέρμα για τους Τούρκους.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Europa League:

Αλκμααρ-Τότεναμ 1-0

Στεάουα-Λιόν 1-3

Σοσιεδάδ-Μάντσεστερ Γ. 1-1

Φενέρμπαχτσε-Ρεϊντζερς 1-3

Μπόντο/Γκλιμτ-Ολυμπιακός 3-0

Ρόμα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1

Πλζεν-Λάτσιο 1-2

Άγιαξ-Αϊντραχτ Φρ. 1-2

Οι αγώνες ρεβάνς των 16

13/3 19:45 Αθλέτικ – Ρόμα

13/3 19:45 Άιντραχτ – Άγιαξ

13/3 19:45 Λάτσιο – Πλζεν

13/3 19:45 Ολυμπιακός – Μπόντο Γκλιμτ

13/3 22:00 Λιόν – Στεάουα

13/3 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σοσιεδάδ

13/3 22:00 Ρέιντζερς – Φενέρμπαχτσε

13/3 22:00 Τότεναμ – Άλκμααρ

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπόντο Γκλιμτ ή Ολυμπιακός Vs Πλζεν ή Λάτσιο

Άλκμααρ ή Τότεναμ Vs Άγιαξ ή Άιντραχτ

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς Vs Ρόμα ή Αθλέτικ

Στεάουα ή Λιόν Vs Σοσιεδάδ ή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Άλκμααρ ή Τότεναμ – Άγιαξ ή Άιντραχτ VS Μπόντο Γκλιμτ ή Ολυμπιακός – Πλζεν ή Λάτσιο

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς – Ρόμα ή Αθλέτικ VS Στεάουα ή Λιόν – Σοσιεδάδ ή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ