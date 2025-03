Γκολ και highlights από τους αγώνες Conference League (vids)

Το πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για τη φάση των «16» του Europa Conference League ολοκληρώθηκε, με το θέαμα που πρόσφεραν οι ομάδες να είναι εντυπωσιακό.

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Φιορεντίνα με 3-2. Τα γκολ για τους Πράσινους οι Σφιντέρσκι (5’), Μαξίμοβιτς (19’), Τετέ (55’). Οι Μπελτράν (20’) και Φατζιόλι (23’) για τους Ιταλούς.

Η Τσέλσι νίκησε στη Δανία την Κοπεγχάγη με 2-1 και πλέον βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στα προημιτελικά. Τζέιμς στο 47’ και Φερνάντες στο 65’ τα γκολ για τους Μπλε, Γκαμπριέλ Περέιρα στο 80’ για τους γηπεδούχους.

Ισόπαλο έληξε το παιχνίδι στην Ανδαλουσία ανάμεσα στην Μπέτις και την Γκιμαράες, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2. Μπακαμπού (48’)και Ίσκο (75’) τα τέρματα για την ισπανική ομάδα, Μέντες (51’) και Ολιβέιρα (81’) τα αντίστοιχα για την πορτογαλική.

Εντός έδρας για την Μόλντε απέναντι στην Λέγκια Βαρσοβίας με 3-2. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν 3-0 με γκολ των Χεσταντ (12’), Έρικσεν (17’) και Γκούλμπραντσεν (44’), μείωσαν σε 3-2 οι Πολωνοί με τους Τσόντινα (64’) και Λουκεΐνας (67’).

Στα βραδινά ματς, η Τσέλιε επιβλήθηκε της Λουγκάνο με 1-0 (στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό). Το μοναδικό γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Σβέτιν στο 23ο λεπτό της συνάντησης.

Στην Πολωνία, η Γιαγκελόνια είχε εύκολο έργο απέναντι στην Σέρκλ Μπριζ, αφού επικράτησε με 3-0, καθαρίζοντας το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Το σκορ άνοιξε ο Πουλούλου με πέναλτι στο 69′ και ο Ρόμαντζουκ στο 75′ έκανε το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε τρία λεπτά μετά ο Πουλούλου ξανά.

Στο άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον, η Πάφος πήρε προβάδισμα πρόκρισης επί της Τζουργκάρντεν επικρατώντας με 1-0 στην Κύπρο. Το γκολ που χάρισε το θετικό αποτέλεσμα στον κυπριακό σύλλογο πέτυχε ο Τάνκοβιτς στο 65ο λεπτό.

Τέλος, ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Μπόρατς και Ραπίντ Βιέννης, μένοντας στο ισόπαλο 1-1 στην Βοσνία. Ο Μπέλιο άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, ο Βούκοβιτς με πέναλτι έκανε το 1-1.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Conference League:

Κοπεγχάγη – Τσέλσι 1-2

Μόλντε – Λέγκια 3-2

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα 3-2

Μπέτις – Γκιμαράες 2-2

Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης 1-1

Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ 3-0

Τσέλιε – Λουγκάνο 1-0

Πάφος – Τζουργκάντεν 1-0

Οι αγώνες ρεβάνς των «16»

13/3 10:00 Κοπεγχάγη – Τσέλσι

13/3 10:00 Μόλντε – Λέγκια

13/3 10:00 Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα

13/3 10:00 Μπέτις – Γκιμαράες

13/3 10:00 Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

13/3 10:00 Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ

13/3 10:00 Τσέλιε – Λουγκάνο

13/3 10:00 Πάφος – Τζουργκάντεν

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Τσέλιε – Λουγκάνο Vs Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός

Κοπεγχάη – Τσέλσι Vs Μόλντε – Λέγκια

Πάφος – Τζουργκάντεν Vs Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

Μπέτις – Γκιμαράες Vs Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Κοπεγχάγη – Τσέλσι ή Μόλντε – Λέγκια Vs Πάφος – Τζουργκάρντεν ή Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

Τσέλιε – Λουγκάνο ή Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός VS Μπέτις – Γκιμαράες ή Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια