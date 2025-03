«Διπλό» της Τσέλσι στην Κοπεγχάγη (2-1) – Ισοπαλία στο Μπέτις – Γκιμαράες (2-2, vid)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις του πρώτου σκέλους της φάσης των «16» του Conference League. Η Τσέλσι κατάφερε να αποδράσει από την πρωτεύουσα της Δανίας, καθώς νίκησε την Κοπεγχάγη με 2-1, χάρη στα γκολ του Ρις Τζέιμς στο 46′ και του Έντsο Φερνάντες στο 65′. Οι γηπεδούχοι μείωσαν απλώς με τον Περέιρα στο 79ο λεπτό της συνάντησης και πλέον θα κυνηγήσουν την πρόκριση στη ρεβάνς του Λονδίνου (13/3), παρόλο που είναι αουτσάιντερ.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Ραμάι, Ντέικς, Περέιρα, Χατζηδιάκος, Μέλινγκ (70′ Λόπεθ), Φρόντχολτ, Κλεμ, Γκοτσολεϊσβίλι (70′ Ουέσκας), Ελ Ατσουρί (65′ Ρόμπερτ), Κλάεσον (65′ Μάτσον), Τσιάκα

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Γκουστό (25′ Κουκουρέγια), Ανταραμπίγιο, Τσαλόμπα, Μπαντιασίλ (46′ Κόλγουιλ), Ντιούσμπερι, Καϊσέδο (46′ Φερνάντες), Τζέιμς, Πάλμερ (72′ Σάντσο), Τζορτζ, Σουμάιρα Μεούκα (46′ Ενκουνκού)

Έκπληξη στην Ανδαλουσία, καθώς η Ρεάλ Μπέτις ήρθε ισόπαλη με την Γκιμαράες, με 2-2. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, με την κεφαλιά του Σεντρίκ Μπακαμπού, στο 48′, αλλά ο πορτογαλικός σύλλογος είχε γρήγορη απάντηση, με τον Μέντες, ο οποίος ισοφάρισε τρία λεπτά μετά το γκολ του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ίσκο σκόραρε στο 75΄και έδωσε νέο προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά η Γκιμαράες ισοφάρισε ξανά, με τον επίσης γνώριμο μας, Νέλσον Ολιβέιρα.

Στη Νορβηγία, η Μόλντε κατάφερε να νικήσει τη Λέγκια Βαρσοβίας, με 3-2 και έχει ένα εύθραυσο προβάδισμα, ενόψει της ρεβάνς στην πρωτεύουσα της Πολωνίας (16/3, 22:00). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 από το πρώτο 20λεπτο, χάρη στα γκολ του Χέσταντ στο 11′ και του Έρικσεν στο 17′. Η Μόλντε είχε μεγάλη ψυχολογία και έκανε τρία τα τέρματα της στο 43′, με τον Γκουλμπράντσεν. Η Λέγκια μείωσε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, με δύο απανωτά γκολ στο 64′ και στο 67′. Σκόρερ του πρώτου και του δεύτερου γκολ των φιλοξενούμενων, ο Τσοντίνα και ο Λινιάρες αντίστοιχα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Λέγκια παρόλο που βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο ημίχρονο, μείωσε και όλα είναι ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της Βαρσοβίας (13/3, 22:00).

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Conference League:

Κοπεγχάγη – Τσέλσι 1-2

Μόλντε – Λέγκια 3-2

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα 3-2

Μπέτις – Γκιμαράες 2-2

6/3 10:00 Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

6/3 10:00 Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ

6/3 10:00 Τσέλιε – Λουγκάνο

6/3 10:00 Πάφος – Τζουργκάντεν

Οι αγώνες ρεβάνς των «16»

13/3 10:00 Κοπεγχάγη – Τσέλσι

13/3 10:00 Μόλντε – Λέγκια

13/3 10:00 Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα

13/3 10:00 Μπέτις – Γκιμαράες

13/3 10:00 Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

13/3 10:00 Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ

13/3 10:00 Τσέλιε – Λουγκάνο

13/3 10:00 Πάφος – Τζουργκάντεν

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Τσέλιε – Λουγκάνο Vs Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός

Κοπεγχάη – Τσέλσι Vs Μόλντε – Λέγκια

Πάφος – Τζουργκάντεν Vs Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

Μπέτις – Γκιμαράες Vs Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Κοπεγχάγη – Τσέλσι ή Μόλντε – Λέγκια Vs Πάφος – Τζουργκάρντεν ή Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

Τσέλιε – Λουγκάνο ή Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός VS Μπέτις – Γκιμαράες ή Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια