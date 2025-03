Η Τσέλιε… βλέπει Παναθηναϊκό (1-0), μεγάλη νίκη για την Πάφο (1-0)

Η Τσέλιε νίκησε εντός έδρας με σκορ 1-0 την ελβετική Λουγκάνο, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τη φάση των «16» του Conference League.

Το γκολ των Σλοβένων πέτυχε ο Σβέτλιν, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα.

Ιστορική νίκη με 1-0 για την… πρωτάρα στην Ευρώπη Πάφο κόντρα στη σουηδική Τζουργκάρντεν και ισχνό προβάδισμα πρόκρισης εξαιτίας του τέρματος του Τάνκοβιτς στο 65’. Ισόπαλες με σκορ 1-1 ήρθαν Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Ραπίντ Βιέννης στη Βοσνία.

Η Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ νίκησε εύκολα με σκορ 3-0 τη Σερκλ Μπριζ και χάρη στα γκολ των Πουλούλου (69’, 78’), Ρόμαντσζουκ (75’) είναι με το… 1,5 πόδι στους «8» της διοργάνωσης.

Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-2 επί της Φιορεντίνα, η Μόλντε επικράτησε με το ίδιο σκορ της Λέγκια Βαρσοβίας, η Τσέλσι 2-1 εκτός έδρας της Κοπεγχάγης, ενώ Μπέτις και Γκιμαράες ήρθαν ισόπαλες με 2-2.

Τα ζευγάρια της φάσης των 16

Κοπεγχάγη – Τσέλσι 1-2

Μόλντε – Λέγκια 3-2

Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα 3-2

Μπέτις – Γκιμαράες 2-2

Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης 1-1

Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ 3-0

Τσέλιε – Λουγκάνο 1-0

Πάφος – Τζουργκάντεν 1-0

Οι αγώνες ρεβάνς των 16

13/3 10:00 Κοπεγχάγη – Τσέλσι

13/3 10:00 Μόλντε – Λέγκια

13/3 10:00 Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα

13/3 10:00 Μπέτις – Γκιμαράες

13/3 10:00 Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

13/3 10:00 Γιαγκελόνια – Σερκλ Μπριζ

13/3 10:00 Τσέλιε – Λουγκάνο

13/3 10:00 Πάφος – Τζουργκάντεν

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Τσέλιε – Λουγκάνο Vs Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός

Κοπεγχάη – Τσέλσι Vs Μόλντε – Λέγκια

Πάφος – Τζουργκάντεν Vs Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

Μπέτις – Γκιμαράες Vs Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Κοπεγχάγη – Τσέλσι ή Μόλντε – Λέγκια Vs Πάφος – Τζουργκάρντεν ή Μπόρατς – Ραπίντ Βιέννης

Τσέλιε – Λουγκάνο ή Φιορεντίνα – Παναθηναϊκός VS Μπέτις – Γκιμαράες ή Σερκλ Μπριζ – Γιαγκελόνια