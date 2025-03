Επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου για ΗΠΑ και Ουκρανία. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα και ο καυγάς Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις με την προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές να συνεχίζονται.

Το ξεπάγωμα των σχέσεων άρχισε να διαφαίνεται την Τετάρτη (05/03) όταν ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, «συζήτησαν τα επόμενα βήματα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση στο προσεχές μέλλον.

Μια ημέρα μετά ο απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, έκανε γνωστό ότι προσπαθεί να οργανώσει συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό πλαίσιο.

«Είμαστε τώρα σε συζητήσεις για να συντονίσουμε μια συνάντηση με τους Ουκρανούς στο Ριάντ ή ίσως στην Τζέντα, αλλά θα είναι η Σαουδική Αραβία», ανέφερε σε εκπροσώπους του Τύπου στην Ουάσινγκτον.

«Νομίζω ότι η ιδέα είναι να καθοριστεί το πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και μια αρχική κατάπαυση του πυρός επίσης», είπε σχεδόν την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωνε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η Ουκρανία ελπίζει να έχει μια «ουσιαστική συνάντηση» με τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Η ανταποκρίτρια του FoxNews στον Λευκό Οίκο μετέδωσε λίγο νωρίτερα ότι η συνάντηση μεταξύ των ομάδων Ουκρανίας και ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

🚨BREAKING: Rubio, Witkoff, Waltz headed to Riyadh on Tuesday to meet with Ukrainians, including Yermak.

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) March 6, 2025