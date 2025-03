Σε εφιάλτη αναστολής στρατιωτικής βοήθειας ο Ζελένσκι, γαλλικό «μπαϊράκι» στην υφαρπαγή ρωσικών περιουσιών

Ως πιο ετερόκλιτο από ποτέ άλλοτε φαντάζει το συμμαχικό μείγμα το οποίο διαχειρίζεται από τις 20 Ιανουαρίου και τούδε το πολυσχιδές ουκρανικό ζήτημα. Δυνάμεις όπως η Βρετανία και η Εσθονία καλούν σε αύξηση της έντασης με τη Μόσχα ενώ άλλες -επί παραδείγματι η Γερμανία- μοιάζουν να προσπαθούν να τη μειώσουν. Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι είδε να γίνεται πράξη μια από τις χειρότερες για τον ίδιο απειλές εκ μέρους των ΗΠΑ: Αποφάσισαν να αναστείλουν τη στρατιωτική βοήθειά τους προς την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χτες ότι ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας και άλλους αξιωματούχους να εξασφαλίσουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια που οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αναστείλουν.

«Έχω ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών και διπλωμάτες να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εξασφαλίσουν επίσημη πληροφόρηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επισημαίνοντας πως είναι ανώφελες οι εικασίες.

Είπε ότι η διατήρηση «μιας φυσιολογικής, εταιρικής σχέσης με την Αμερική είναι ζωτικής σημασίας για τον τερματισμό του πολέμου». «Κανείς μας δεν θέλει έναν ατέρμονο πόλεμο», επανέλαβε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η απόφαση των ΗΠΑ να αναστείλουν τη στρατιωτική βοήθειά τους προς την Ουκρανία ελήφθη εν μέσω δηλώσεων μετανοίας εκ μέρους του Ζελένσκι, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Τραμπ δεν συνδέει τη στήριξή του ή μη προς το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του με το ζήτημα των ορυκτών. Ενδεχομένως να αποτελεί κοινή απόφασης Ρωσίας-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της σύναψης μιας συμφωνίας ειρήνης, η αποχώρηση του Ζελένσκι από την κεφαλή της Ουκρανίας – πιθανολογείται πως θα φανεί σύντομα.

Χτες, λοιπόν, σε άλλη μια προσπάθειά του να διορθώσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ, που μοιάζουν σμπαραλιασμένες μετά από το «θερμό» επεισόδιο στον Λευκό Οίκο, ο Ζελέσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «εργαστεί υπό την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για την «επίτευξη διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, εν μέσω εντάσεων με τον Λευκό Οίκο που γίνονται εμφανείς με την αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα για τον τερματισμό του πολέμου και τα πρώτα στάδια θα μπορούσαν να είναι η απελευθέρωση των αιχμαλώτων και η εκεχειρία στον ουρανό – απαγόρευση των πυραύλων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς, των βομβών κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων πολιτικών υποδομών – και άμεση εκεχειρία στη θάλασσα, αν η Ρωσία κάνει το ίδιο. Στη συνέχεια, θέλουμε να περάσουμε όλα τα επόμενα στάδια πολύ γρήγορα και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για να διαπραγματευτούμε μια ισχυρή τελική συμφωνία», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025