Ψυχρός Πόλεμος 2.0, χωρίς τις ΗΠΑ – Το σχέδιο ReArm Europe και οι «επικίνδυνοι καιροί»

Ευρωπαϊκές κοινωνίες ταλανίζονται από οικονομικά προβλήματα, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε ένα σχέδιο που θα αναγκάσει τους φορολογούμενους να πληρώσουν χρήματα για όπλα αντί για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Διότι είναι τα ίδια τα κράτη-μέλη της ΕΕ, όχι ιδιώτες, εκείνα που θα χρηματοδοτήσουν στο σχέδιο ReArm Europe της ΕΕ. Δηλαδή, το καθένα τους θα δίνει παραπάνω χρήματα από ό,τι έδινε ως τώρα σε αμυντικές δαπάνες, προκειμένου να «επανεξοπλιστούμε».

Πρόκειται για συνολικά 800 δισ. ευρώ. Μόνο τα επόμενα 4 χρόνια, θα χρειαστούν 650 δισ. Σε αυτά τα 4 χρόνια, το κάθε κράτος-μέλος θα καλείται να δίνει 1,5% ΑΕΠ παραπάνω σε αμυντικές δαπάνες εν συγκρίσει με το τώρα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα, που κάθε χρόνο δίνει σχεδόν το 3% του ΑΕΠ της σε αμυντικές δαπάνες, τα επόμενα 4 τέσσερα χρόνια θα καλείται να δίνει ετησίως σχεδόν το 4,5%.

Το σχέδιο της ΕΕ μοιάζει τουλάχιστον ασύγχρονο σε σχέση με τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων: Ενώ οι ΗΠΑ και η Ρωσία ετοιμάζονται να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου, η ΕΕ σπεύδει να αναθεωρήσει προς τα πάνω το επίπεδο της ρωσικής απειλής και να περιέλθει σε μια ξέφρενη εξοπλιστική κούρσα.

Η συνάντηση στο Ριάντ, δε, δεν έδειξε απλά ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία ετοιμάζονται να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου. Έδειξε ότι έχουν στα σκαριά και άλλες σημαντικές μεταξύ τους συμφωνίες. Πώς απαντά η ΕΕ; Επί της ουσίας, με έναν δεύτερο Ψυχρό Πόλεμο. Και αν δει κανείς το χρονοδιάγραμμα και το σκεπτικό υπό το οποίο καταρτίστηκε το ReArm Europe, πιθανότατα θα συμπεράνει ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι πολυετής.

Μέσω των νέων δηλώσεων-επικλήσεων στον φόβο στις οποίες προέβη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μπορεί να επιχειρεί να πείσει τους φορολογούμενους ότι τα χρήματά τους θα πάνε σε καλή μεριά, μα θα είναι δύσκολο να το κατορθώσει εν μέσω αλμάτων προς την κατεύθυνση της ειρήνης, με το ερώτημα εάν το ReArm Europe κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει βιομηχανίες όπλων να εγείρεται εύλογα.

Παράλληλα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ρωσία δεν είναι και δεν θα είναι δυνατόν να απειλήσει κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ. Δυσκολεύτηκε στο ουκρανικό ζήτημα, θα τα κατάφερνε σε μία άμεση στρατιωτική σύγκρουση με ολόκληρη τη συλλογική Δύση; Άλλωστε, καθ’ όλη τη διάρκεια του ρωσοουκρανικού του πολέμου, η ίδια η Δύση ήταν εκείνη που τόνιζε ότι η στρατιωτική ισχύς της Ρωσίας είναι μικρή. Άρα, προς τι τα 800 δισ. ευρώ;

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λοιπόν, παρουσίασε το ReArm και με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους έκανε λόγο για «επικίνδυνους καιρούς» καθώς και για συντριπτικές συνέπειες που θα βιώσει η Ευρώπη εάν κίνδυνοι που την απειλούν λάβουν σάρκα και οστά.

«Το πραγματικό ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι εάν η Ευρώπη είναι έτοιμη να ενεργήσει τόσο αποφασιστικά όσο η κατάσταση επιτάσσει. Και εάν η Ευρώπη είναι έτοιμη και ικανή να δράσει με την ταχύτητα και τη φιλοδοξία που χρειάζεται. Στις διάφορες συναντήσεις των τελευταίων εβδομάδων -πιο πρόσφατη πριν από τρεις ημέρες στο Λονδίνο- η απάντηση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν τόσο ηχηρή όσο και ξεκάθαρη. Είμαστε σε μια εποχή επανεξοπλισμού. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη να αυξήσει μαζικά τις αμυντικές της δαπάνες. Τόσο, για να ανταποκριθούμε στη βραχυπρόθεσμη επείγουσα ανάγκη να δράσουμε και να στηρίξουμε την Ουκρανία, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάγκη να αναλάβουμε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ευρωπαϊκή ασφάλεια», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το σχέδιο προβλέπει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για την εθνική δημόσια χρηματοδότηση της άμυνας μέσω της ρήτρας διαφυγής, ένα νέο μέσο για δάνεια προς τις χώρες της ΕΕ για τις αμυντικές ικανότητες που χρειάζονται περισσότερο, πιο ευέλικτη χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ για αμυντικές επενδύσεις και περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025