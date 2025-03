Ανταγωνισμοί με πρόσχημα την ειρήνη – Τα ορυκτά, οι έριδες και στο βάθος Πούτιν

Ακόμη και αν δεν ξεκίνησε ως τέτοιος, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίον ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, εξελίχθηκε σε ατόφια ιμπεριαλιστικό. Ο εν λόγω χαρακτήρας του συγκεκριμένου πολέμου έχει γίνει πιο έντονος από ποτέ το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ουκρανίας κλωθογυρίζουν επί τούτω περιμετρικά του ζητούμενου, κυρίως για τους Ουκρανούς και τους Ρώσους πολίτες, που δεν είναι άλλο από την ειρήνη. Και δεν κωλυσιεργούν επειδή κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν και δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξουν σε λευκό καπνό. Κωλυσιεργούν επειδή νοητά ζουν ήδη στην επόμενη ημέρα και το ζητούμενο για τους ίδιους είναι πόσα περισσότερα μπορούν να κερδίσουν από τα απομεινάρια της διαμελισμένης Ουκρανίας.

Οι ανταγωνισμοί δεν λιμπίστηκαν τώρα τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατάλαβε πριν από αρκετό καιρό τι μέλλει γενέσθαι, όταν σε επίσκεψή του στις ΗΠΑ άκουσε από επικεφαλής της αμερικανικής Γερουσίας πως πλησιάζει η ώρα του «λογαριασμού». Έγιναν απολύτως κατανοητοί ως προς αυτό, όταν επί της ουσίας του είπαν πως ο πλούτος της χώρας του ανήκει ήδη στη Δύση. Τότε δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος, ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Η απόφαση ήταν λοιπόν ειλημμένη – συλλογικά.

Βέβαια αυτό που του είπαν τότε κατάληξε να είναι τώρα κατά το ήμισυ αληθές, διότι τώρα μίλησαν για «Δύση» ενώ τώρα μιλούν για «ΗΠΑ». Μόλις εξελέγη ο Τραμπ, τα δεδομένα άλλαξαν και οι Ευρωπαίοι εταίροι των ΗΠΑ αντιλήφθηκαν πως δεν θα λάβουν μερίδιο από τα ορυκτά. Δεν είναι γνωστό εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είχε λάβει ισχυρές διαβεβαιώσεις εκ μέρους του Μπάιντεν πως εκείνη και οι ΗΠΑ θα μοιράζονταν τα «λάφυρα» μετά από το τέλος του πολέμου και εν τέλει τους χάλασε τα σχέδια ο Τραμπ. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η ΕΕ θεωρούσε δεδομένο ότι θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα των ουκρανικών ορυκτών, όπως έχουμε ήδη τονίσει.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ΕΕ επιθυμεί να συμπεριληφθεί σε ένα deal για τα ουκρανικά ορυκτά. Πρόκειται για μιαν εκπρόθεσμη εκδήλωση επιθυμίας. Όπως στην παραπάνω, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση η απόφαση είναι ειλημμένη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιδρούν, πραγματοποιώντας τη μια σύνοδο μετά την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο, διαμηνύουν στον Τραμπ ότι το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος περνά και από το δικό τους χέρι. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο πιέζουν τον Αμερικανό πρόεδρο να τους παραχωρήσει κέρδη από την εκμετάλλευση της μεταπολεμικής δυτικής Ουκρανίας. Έτσι, από εκεί που ο Πούτιν ήταν στο προσκήνιο των εχθροπραξιών, έχει τοποθετηθεί στα παρασκήνια και πλέον όλοι οι προβολείς είναι στραμμένοι στον «εμφύλιο» που έχει ξεσπάσει μεταξύ των μελών της συλλογικής Δύσης και στο υδάτινο τείχος που υψώνεται στον Ατλαντικό.

Προ ημερών, ο Ζελένσκι εκνεύρισε τον Τραμπ μέσα στον Λευκό Οίκο και τότε άπαντες γίναμε μάρτυρες μιας μοναδικής παράστασης. Σίγουρα ο Ζελένσκι δεν είχε την καλύτερη δυνατή διάθεση. Όπως άλλωστε επισημάναμε εκείνη την ημέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας σύρθηκε σε εκείνη τη συνάντηση.

Το επόμενα 24ωρα, τα δεδομένα άλλαξαν – όπως αναμενόταν. Μετά από το θερμό αυτό επεισόδιο, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν λυσσαλέα στον Ζενένσκι, με την εκ μέρους τους κλιμάκωση τους να έχει ως αιχμή την εντυπωσιακή δήλωση: «Χρειαζόμαστε άλλον Ουκρανό πρόεδρο».

Όπως η Βικτόρια Νούλαντ και ο Τζέφρι Πάιατ, έτσι και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα ήταν δυνατόν να εγκυμονεί μια τέτοια δήλωση· εξ ου και οι χτεσινές και οι προχτεσινές δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, που ζητεί μια δεύτερη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Σε αυτήν, που αναμένεται να γίνει λίαν συντόμως, οι υπογραφές για τα ορυκτά θα πέσουν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χτες και ότι το Κίεβο έπρεπε να εμπλακεί σε «επί της ουσίας» διπλωματία για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, με τον ίδιο να εκφράζει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βασιστεί στην υποστήριξη των ΗΠΑ για την εξασφάλιση της ειρήνης.

«Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διπλωματία μας πραγματικά ουσιαστική για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο X.

