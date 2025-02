Η άνευ προηγούμενη σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτη ξένης χώρας στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέπληξε ακόμη και όσους γνωρίζουν αρκετά καλά τον χαρακτήρα του ανορίοτου Ρεπουμπλικάνου πολιτικού.

Ακολουθεί μέρος των διαλόγων μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζέι Ντι Βανς, από την τεταμένη συνάντηση της Παρασκευής (28/2).

Ζελένσκι: «Για ποια διπλωματία μιλάτε, Τζέι Ντι (Βανς); Τι εννοείτε;».

Βανς: «Μιλάω για το είδος της διπλωματίας που θα σταματήσει την καταστροφή της χώρας σας. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπεται, νομίζω ότι είναι ασέβεια εκ μέρους σας να έρχεστε στο Οβάλ Γραφείο και να προσπαθείτε να το συζητήσετε μπροστά στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή, εξαναγκάζετε τους κληρωτούς στρατιώτες σας στην πρώτη γραμμή γιατί αντιμετωπίζετε προβλήματα στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού».

Ζελένσκι: «Έχετε πάει ποτέ στην Ουκρανία για να δείτε τα προβλήματά μας;».

Βανς: «Έχω διαβάσει πράγματα και ξέρω τι συμβαίνει: Παίρνετε ανθρώπους σε μια επίσκεψη προπαγάνδας, κύριε Πρόεδρε. Αρνείστε ότι έχετε πρόβλημα με την επιστράτευση στο στρατό σας; Και νομίζετε ότι δεν είναι ασέβεια να μπαίνετε στο Οβάλ Γραφείο των ΗΠΑ και να επιτίθεστε στην κυβέρνηση που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή της χώρας σας;».

Ζελένσκι: «Αυτά είναι πολλά ερωτήματα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ’ όλα, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, όλοι έχουν προβλήματα, ακόμα και εσείς».

Τραμπ: «Δεν ξέρεις. Μη μας λες πώς να συμπεριφερθούμε. Προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Μην μας λέτε πώς να συμπεριφερθούμε. Δεν υπάρχει νομιμότητα για αυτό. (…) Έχετε φέρει τον εαυτό σας σε πολύ κακή θέση. Δεν έχεις χαρτί εδώ να παίξεις… χωρίς εμάς δεν έχεις χαρτί». «Παίζεις με τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, παίζεις με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό που κάνεις είναι πολύ ασεβές προς τη χώρα μας».

Τραμπ, θυμωμένος: «Σου έχουμε ήδη δώσει, λόγω του ανόητου προέδρου (Τζο Μπάιντεν), 350 δισεκατομμύρια (δολάρια) στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι άντρες σου είναι γενναίοι αλλά χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μας, αν δεν τον είχες, αυτός ο πόλεμος θα είχε τελειώσει σε δύο εβδομάδες. Δύο ημέρες».

Ζελένσκι νευρικά: «Όπως ακούω τον Πούτιν να λέει εδώ και τρεις μέρες. Ή σε λιγότερο από δύο εβδομάδες».

Τραμπ: «Θα είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτούμε έτσι».

Βανς: «Απλά πες ευχαριστώ».

Τραμπ: «Νομίζω ότι είναι καλό που ο αμερικανικός λαός βλέπει τι συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό το αφήνω να συνεχιστεί για τόσο πολύ. Πρέπει να είστε ευγνώμονες, δεν έχετε χαρτί να παίξετε. Οι πολίτες σας πεθαίνουν. Κοιτάξτε, δεν έχετε στρατεύματα και μετά μας λέτε: «Δεν θέλω εκεχειρία, δεν θέλω να σταματήσω τις εχθροπραξίες τώρα». Άκου, το παίρνεις για να σταματήσεις να πέφτουν σφαίρες και τη σφαγή των ανδρών σου, λες ότι δεν θέλεις κατάπαυση του πυρός, εγώ θέλω».

Τραμπ: «Νομίζω ότι είδαμε αρκετά. Καλή τηλεθέαση».

Εν τω μεταξύ, παρά την αμερικανική επιχείρηση εξευτελισμό του, ο Ζελένσκι υπάκουσε στην «εντολή» του Βανς: Eυχαρίστησε τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον!

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε σε σύντομη ανάρτησή του στο Χ ότι «εργάζεται» για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία.

«Ευχαριστώ Αμερική, ευχαριστώ για την υποστήριξη, σας ευχαριστώ για αυτήν την επίσκεψη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό», έγραψε στο X. «Η Ουκρανία χρειάζεται μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», προσέθεσε ο ίδιος.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025