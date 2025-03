Σώο και αβλαβές βρέθηκε ένα 14χρονο αγόρι, μετά από 7 χρόνια που αγνοούνταν. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε η σειρά ντοκιμαντέρ «Unsolved Mysteries» του Netflix, το οποίο ανέδειξε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πώς οι απαγωγείς κατάφεραν να παραμείνουν ασύλληπτοι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το παιδί βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα στο Όρορα του Κολοράντο, όπου ζούσε με τη μητέρα του, Ραμπία Χαλίντ, και τον σύζυγό της, Έλιοτ Μπλέικ Μπουρζουά. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε τυχαία στις 23 Φεβρουαρίου, όταν δύο αστυνομικοί της κομητείας Ντάγκλας κλήθηκαν να ερευνήσουν ύποπτη δραστηριότητα σε ένα σπίτι που ήταν προς πώληση στο Χάιλαντς Ραντς.

Ο ιδιοκτήτης, που παρακολουθούσε το ακίνητο από απόσταση, αντιλήφθηκε άγνωστα άτομα στο χώρο και κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν δύο παιδιά στο δρόμο, ένα από τα οποία ήταν ο Αζίζ.

Ο 14χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι οι γονείς του βρίσκονταν μέσα στο σπίτι με κάποιον μεσίτη. Όταν οι αρχές ρώτησαν τη μητέρα του για τα στοιχεία της, εκείνη ισχυρίστηκε πως δεν είχε ταυτότητα, γεγονός που κίνησε υποψίες. Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ένταλμα σύλληψης για απαγωγή, ενώ και ο σύζυγός της αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία και ψευδή στοιχεία προς τις αρχές.

A boy who police say was abducted by his mother seven years ago in the midst of a custody dispute has been found alive in Colorado at age 14. Abdul Aziz Khan’s kidnapping case was featured in Netflix’s ‘Unsolved Mysteries.’ Trevor Ault has details. pic.twitter.com/wPUw2lFcnL

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 6, 2025