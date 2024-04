Απόκοσμες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην βιομηχανική περιοχή Guangzhou της Κίνας το Σάββατο, μετά το πέρασμα ισχυρού ανεμοστρόβιλου που σκότωσε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε 33 ακόμη.

Σύμφωνα με τους New York Times, το φαινόμενο διήρκεσε περίπου 4 λεπτά, ενώ σημειώθηκε και χαλάζι.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια να έχουν πάρει φωτιά, ενώ συντρίμμια στροβιλίζονται στον αέρα.

Η πόλη Guangzhou, των 19 εκατομμυρίων κατοίκων έχει πληγεί αυτόν τον μήνα από ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι πλημμύρες στην επαρχία Guangdong, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Guangzhou, είχαν ήδη οδηγήσει στην εκκένωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα.

Η ροή θερμού, υγρού αέρα από τη θάλασσα της Νότιας Κίνας είχε οδηγήσει στη συσσώρευση «μεγάλης ποσότητας ασταθούς ενέργειας» κοντά στο έδαφος, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πόλης.

2024年4月27日,广州惊现大冰雹,很多屋顶被砸穿,龙卷风把铁皮都掀翻了。 On 4/27 2024, Guangzhou experienced a severe weather event with large hailstones that punctured rooftops. pic.twitter.com/a8eakWakep

— Aric Chen 陳曉天 (@aricchen) April 28, 2024