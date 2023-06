Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το κεντρικό Μισισίπι στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας.

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε την κοινότητα Λούιν, περίπου 110 χιλιόμετρα ανατολικά του Τζάκσον. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής σε αυτήν τη μικρή κοινότητα.

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου στο οποίο έχουν διακομιστεί οι τραυματίες από το Λούιν, διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι είτε έχουν πάρει ήδη εξιτήριο είτε νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Περίπου 400.000 άνθρωποι στον αμερικανικό νότο είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένων 45.000 στην πολιτεία Μισισίπι, σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου Poweroutage.us.

Το πρόσφατο κύμα καύσωνα συνέβαλε στη δημιουργία επικίνδυνων ανεμοστρόβιλων στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ. Την Πέμπτη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Τέξας και τη Φλόριντα.

#tornado #damage in #Louin #Mississippi is significant. Many homes damaged or destroyed. First responders and volunteers did amazing rescuing people. At one point they ran out of ambulances and started using a humvee to transport injured to the hospital. @jpetramala @VinceWaelti pic.twitter.com/OAApmEHQie

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) June 19, 2023