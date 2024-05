Η Χαμάς εξετάζει με «θετικό πνεύμα» την πρόταση εκεχειρίας - Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό

Η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Γάζας θα κοστίσει έως και 40 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απαιτήσει μια προσπάθεια που ο κόσμος δεν έχει δει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εν μέσω «πρωτοφανών επιπέδων ανθρώπινων απωλειών, καταστροφής κεφαλαίου», λένε τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Χαμάς στέλνει αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο για περαιτέρω συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, σε μια νέα ένδειξη προόδου εν μέσω των προσπαθειών των διεθνών μεσολαβητών να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η UNESCO απένειμε το παγκόσμιο βραβείο Ελευθερίας Τύπου στους παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας.

Νεκρός κηρύχθηκε ισραηλινός όμηρος της Χαμάς, ενώ οκτώ στρατιωτικοί τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press (AP) αναφέρει ότι η αστυνομία έχει συλλάβει σχεδόν 2.200 άτομα κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων σε πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντζ διατηρεί και μάλιστα ενισχύει ελαφρώς το προβάδισμά του έναντι του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, το κόμμα Εθνική Ενότητα του Γκαντζ θα έπαιρνε 31 έδρες – δύο έδρες περισσότερες από την έρευνα της περασμένης εβδομάδας και σημαντικά περισσότερες από τις 12 έδρες που έχει σήμερα, διαπιστώνει η δημοσκόπηση της Maariv.

Το κυβερνών κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μειώνεται κατά δύο έδρες σε 19 στη δημοσκόπηση αυτής της εβδομάδας και εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τις 32 έδρες της Κνέσετ που κατέχει σήμερα.

Το πανεπιστήμιο του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα κλείσει την Παρασκευή τις κύριες εγκαταστάσεις του στη γαλλική πρωτεύουσα λόγω της νέας κατάληψης κτιρίων από φιλοπαλαιστινιακούς φοιτητές που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης.

Σε μήνυμα που έστειλε στο προσωπικό το βράδυ της Πέμπτης, η διοίκηση του πανεπιστημίου ανέφερε ότι τα κτίριά τους στο κεντρικό Παρίσι «θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 3 Μαΐου. Σας ζητάμε να συνεχίσετε να εργάζεστε από το σπίτι σας».

Σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας της Καραϊβικής αναφέρεται ότι η κίνηση αυτή ενισχύει την «αυξανόμενη διεθνή συναίνεση στο θέμα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης».

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι ηθική και δίκαιη και καταδεικνύει την αναγνώριση και την υποστήριξη του Τρινιντάντ και Τομπάγκο στις νόμιμες φιλοδοξίες του Παλαιστινιακού Λαού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Josep Borrell δήλωσε τη Δευτέρα ότι αρκετές χώρες της ΕΕ πρόκειται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος μέχρι το τέλος Μαΐου.

Απογοητευμένοι δηλώνουν οι φοιτητές των ΗΠΑ που συμμετέχουν στις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις με την κριτική που άσκησε σε αυτές ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ωστόσο σημειώνουν ότι δεν αποτελούν έκπληξη.

Λένε ότι οι διαμαρτυρίες, μέχρι τώρα, ήταν απολύτως ειρηνικές και ότι η βία που έχει έρθει σε πολλές από αυτές τις πανεπιστημιουπόλεις προέρχεται από την αστυνομία – όταν εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όταν εισέβαλε στο UCLA στο Λος Άντζελες, μεταξύ άλλων πανεπιστημίων.

