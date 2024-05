Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τραυμάτισαν οκτώ σύρους στρατιωτικούς κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Συρίας σήμερα Παρασκευή (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Χθες Πέμπτη αργά το βράδυ, «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα από την κατεύθυνση του συριακού κατεχόμενου (σ.σ. υψιπέδου του) Γκολάν, στοχοποιώντας εγκατάσταση κοντά στη Δαμασκό (…) τραυματίζοντας οκτώ στρατιώτες», ανέφερε το υπουργείο.

#BREAKING: The #IRGC Quds Force has a bad night in #Damascus! The #Israeli Air Force conducted multiple airstrikes at IRGC targets in #Syria including two in Damascus. One of the targets in near the International airport. A building in use of the Quds Force is destroyed! pic.twitter.com/CvvSHewk9K

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 2, 2024