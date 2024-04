Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν τη νύχτα της Τρίτης προς σήμερα Τετάρτη την ευθύνη για αεροπορικό πλήγμα εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στη Συρία, επαναλαμβάνοντας πως εννοούν ν’ αποτρέψουν την εδραίωση του ένοπλου κινήματος στην περιοχή (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Omar Sanadiki).

«Ο στρατός βομβάρδισε στρατιωτικές υποδομές οι οποίες, με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο συριακό μέτωπο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

The IDF struck military infrastructure that, based on precise intelligence, was used by the Hezbollah terrorist organization on the Syrian front.

The IDF holds the Syrian regime accountable for all activities that take place within its territory and will not allow for any… pic.twitter.com/mlsY9W8bvv

— Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2024