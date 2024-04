Η Ουκρανία επιτέθηκε σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στην Κριμαία με αμερικανικούς πυραύλους, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας (στη φωτογραφία αρχείου από 8th United States Army via Reuters, επάνω, εκτόξευση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς ATACMS).

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα αντιαεροπορικά τους συστήματα αναχαίτισαν έξι πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS τις τελευταίες 24 ώρες.

It is reported that the «Dzhankou» military airfield, base of the helicopter regiment of the 4th Air Force & Air Defense Command of the Southern Military District, was also struck 💥 pic.twitter.com/uxzHHcvnCP

3 units of the 🇷🇺 Russian Air Defense Forces were attacked in Crimea last night – rosZMI

Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επλήγησαν τρεις στρατιωτικές βάσεις τη νύχτα της Δευτέρας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Φημολογείται ότι αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης σε θέση αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην πρωτεύουσα της Κριμαίας Συμφερόπολη, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ιστότοπο Astra.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε ότι μια πυραυλική επίθεση στο χωριό Ντόνσκε κοντά στην Συμφερόπολη αναχαιτίστηκε. Ωστόσο επέστησε την προσοχή για υπολείμματα πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί.

Το αεροδρόμιο Τζανκόε στη βόρεια Κριμαία, στο οποίο σταθμεύουν μια μοίρα ελικοπτέρων και δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας, δέχθηκε και πάλι πυρά. Σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, τραυματίστηκαν εκεί πέντε στρατιώτες.

Russian milblogger Rybar reports that Ukrainian forces have fired over 30 ATACMS at Russian targets in Crimea over the past two weeks.

Last night, Ukrainian forces reportedly hit targets around Dzhankoy Airbase and Gvardeyskoye Airbase with 12 ATACMS. pic.twitter.com/y8UtjQChwq

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 30, 2024