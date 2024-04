Το επιβλητικό κάστρο της Οδησσού, γνωστό ως «Κάστρο του Χάρι Πότερ», τυλίχθηκε στις φλόγες μετά το πυραυλικό χτύπημα που εξαπέλυσε η Ρωσία. Είναι επίσης η κατοικία του πρώην βουλευτή Σερχίι Κιβάλοφ, ο οποίος αναφέρονται μεταξύ των τραυματιών από την επίθεση.

Το κάστρο – κτίριο γοτθικού ρυθμού και ένα από τα αξιοθέατα της πόλης – υπέστη τεράστιες ζημιές, ενώ από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και 32 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα τετράχρονο παιδί.

«Εξετάζουμε τον τύπο του πυραύλου. Οι ειδικοί προχώρησαν στην απαραίτητη αξιολόγηση για αυτό τον σκοπό. Όλες οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης, εργάζονται επί του παρόντος για την εξάλειψη των συνεπειών της πυραυλικής επίθεσης. Ακόμη ένα έγκλημα πολέμου» δήλωσε ο Ντμίτρο Πλεντετσούκ, εκπρόσωπος Νότιων Δυνάμεων Ουκρανίας.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Oleh Kiper δήλωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο παιδιά και μια έγκυος. Όπως είπε, οκτώ από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου ενός τετράχρονου παιδιού.

«Οι γιατροί μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από την επίθεση οι κάτοικοι δεν είχαν αρκετό χρόνο προκειμένου να βρουν καταφύγιο για να προστατευθούν.

Odesa’s ‘Harry Potter castle’ hit in Russian missile attack that killed five pic.twitter.com/AX4z3cLg9z

🇺🇦 A fire broke out at a building in Odesa on Monday after a Russian missile attack hit the southern port city, leaving at least four people dead.

The building was also known as “The Harry Potter Castle” by locals because of its Gothic turreted style. pic.twitter.com/ELpOqdUihx

— NoComment (@nocomment) April 30, 2024