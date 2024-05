Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, στο Χιούστον, την τέταρτη πιο πολυπληθή πόλη των ΗΠΑ, η οποία επλήγη από σφοδρή καταιγίδα συνοδευόμενη από ανέμους με ισχύ κυκλώνα, σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

«Δυστυχώς υπάρχουν τέσσερις νεκροί», δήλωσε ο Τζον Γουάιτμιρ, δήμαρχος του Χιούστον, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox26.

Αν και οι συνθήκες θανάτου των τεσσάρων ανθρώπων δεν είναι ακόμη γνωστές, «οφείλονται κυρίως σε πτώσεις δέντρων ή πρόκειται για άτομα που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Κτήρια γραφείων στο κέντρο της πόλης υπέστησαν σοβαρές ζημιές (…) Περισσότερες από 800 οικογένειες δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», υπογράμμισε ο Γουάιτμιρ.

Τα σχολεία της πόλης αυτής των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

