Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ρεπουμπλικανός αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, να πραγματοποιήσουν δύο τηλεοπτικά debate στις 27 Ιουνίου και στις 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της κούρσας τους για το Λευκό Οίκο.

«Όπως το είπες: οπουδήποτε, οποτεδήποτε», έγραψε ο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.

Now he’s acting like he wants to debate me again.

