Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει τις κορυφαίες προτεραιότητες της αμερικανικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν συναντηθούν οι δυο τους την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του CBS «Face the Nation» (Ενώπιον του Έθνους), ο Σάλιβαν δήλωσε ότι το κορυφαίο μήνυμα του Μπάιντεν θα είναι η δέσμευσή του να εξασφαλίσει μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, ενώ θα μιλήσει επίσης με τον Τραμπ για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή.

Ο Σάλιβαν δήλωσε ακόμα πως ο πρόεδρος Μπάιντεν θα πει στο Κογκρέσο και στη νέα κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον δεν θα πρέπει να απομακρυνθεί από την Ουκρανία, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερη αστάθεια στην Ευρώπη.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα υποστηρίξει ότι χρειαζόμαστε να συνεχισθούν οι πόροι για την Ουκρανία και πέραν του τέλους της θητείας του», δήλωσε στο CBS.

