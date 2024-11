Συγκλονίζει η μαρτυρία της 22χρονη Μία Σεμ για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια της Χαμάς.

Η νεαρή Ισραηλινή περιέγραψε πως ήταν φυλακισμένη μέσα σε κλουβί και εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ στον ΟΗΕ υποστηρίζοντας πως «δεν κουνάει ούτε το δαχτυλάκι του» για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.

«Ήμουν φυλακισμένη σε ένα κλουβί ύψους 1,5 μέτρου, κάτω από τη γη, χωρίς αέρα και φως για πέντε ημέρες. Μαζί μου ήταν και πολλές άλλες γυναίκες», περιέγραψε.

Και πρόσθεσε ότι περπατούσε για δύο ώρες στα τούνελ της Γάζας με «έναν ένοπλο μπροστά και ένοπλους πίσω». Μιλώντας έξω από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, η Γαλλοϊσραηλινή κάλεσε τον ΟΗΕ να κάνει περισσότερα για να απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Για 50 ημέρες, με κρατούσαν μόνη μου. Είχα έναν αφόρητο πόνο στο χέρι μου και δεν λάμβανα καμία θεραπεία. Ένας μαχητής της Χαμάς καθόταν μπροστά μου, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, με ένα όπλο στο κεφάλι μου», είπε η Μία.

«Ούτε μια ανθρωπιστική οργάνωση δεν με είδε, ούτε με περιέθαλψε, ακόμη και όταν το χέρι μου χειροτέρευε. Πού ήταν ο Ερυθρός Σταυρός; Πού ήταν ο ΟΗΕ; Εξήντα μέτρα κάτω από τη γη, χωρίς αέρα, χωρίς φως, χωρίς ελπίδα…», ανέφερε.

«Οι φίλοι μου εξακολουθούν να είναι αιχμάλωτοι από τα τέρατα. Η καρδιά μου είναι ακόμα μαζί τους. Στέκομαι εδώ και απαιτώ να τους φέρετε όλους πίσω τώρα! ‘Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και ο ΟΗΕ δεν έχει κουνήσει το μικρό του δαχτυλάκι για να απελευθερώσει τους ομήρους», τόνισε η 22χρονη.

Mia Schem, who was held hostage for over 50 days by Hamas, spoke yesterday at the @UN Security Council demanding world leaders do everything in their power to bring the 101 hostages back home.

Mia’s testimony must be a catalyst for action.

As we will soon mark 400 days since… pic.twitter.com/u6OAvSADJK

— World Jewish Congress (@WorldJewishCong) November 7, 2024