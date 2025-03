Αντιμέτωποι με σαρωτικές πλημμύρες, που μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους, βρέθηκαν οι κάτοικοι της Γκραν Κανάρια στην Ισπανία.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο το νησί των Κανάριων Νήσων επλήγη από σφοδρές βροχοπτώσεις που πλημμύρισαν δρόμους, σπίτια και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές.

Δεκάδες βίντεο κυκλοφόρησαν στα social media δείχνοντας αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα νερά και χείμαρροι να έχουν καλύψει τους δρόμους.

Devastating floods recently struck Spain’s Canary Islands, with Gran Canaria bearing the brunt. Cars were swept into the sea, and buildings were leveled. Other Spanish regions also faced flooding, though to a lesser extent. Emergency efforts are ongoing. pic.twitter.com/cvgxIVL2i4

