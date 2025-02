Τουλάχιστον 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έπληξαν περιοχές της νοτιοανατολικής Αμερικής, πλημμυρίζοντας δρόμους και σπίτια. Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Andy Beshear, δήλωσε ότι εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία του.

Περίπου 1.000 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στις πλημμύρες χρειάστηκε να διασωθούν, δήλωσε επίσης την Κυριακή.

🚨#BREAKING: Terrifying video footage is emerging from Tennessee as rescue teams are now going door to door BY BOAT after a levee failed.

Rescues are still ongoing throughout Kentucky and Tennessee.

pic.twitter.com/GZpRYVZIuk

— Matt Van Swol (@matt_vanswol) February 16, 2025