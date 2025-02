Στο έλεος κακοκαιρίας οι ΗΠΑ - Πλημμύρες με αγνοούμενους και νεκρούς

Περισσότεροι από 110 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού την Κυριακή για πλημμύρες, κατολισθήσεις και ισχυρούς ανέμους, καθώς η επικίνδυνη χειμερινή κακοκαιρία άφησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα σε όλο τον Νότο και προκάλεσε πολλούς θανάτους στο Κεντάκι, χωρία να υπάρχει ακόμα σαφής αριθμός θυμάτων, όπως αναφέρει το ABCnews.

Οι έντονες βροχοπτώσεις συνέχισαν να προκαλούν σοβαρές πλημμύρες σε τμήματα των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών το πρωί της Κυριακής, όπου ταχέως ανερχόμενα πλημμυρικά ύδατα πλημμύρισαν δρόμους και υποχρέωσαν τους πολίτες σε ορισμένες εκκενώσεις. Εν τω μεταξύ, το χιόνι και το χιονόνερο προκάλεσαν ακατάστατο καιρό στα βορειοανατολικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου και την Κυριακή, εκδόθηκαν πολλές προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε τμήματα του Κεντάκι, του Τενεσί, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Βόρειας Καρολίνας. Οι επιπτώσεις από τις πλημμύρες στην πολιτεία του είναι «τεράστιες», δήλωσε την Κυριακή ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ σε δήλωσή του στο X, ενώ υπήρξαν εκατοντάδες διασώσεις από νερά και πολλοί νεκροί.

«Οι εκκενώσεις συνεχίζονται, καθώς το γεγονός αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα», δήλωσε ο Μπέσιρ. «Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί εάν πρέπει να ταξιδέψετε». Περισσότεροι από 300.000 πελάτες σε όλο το Κεντάκι, την Αλαμπάμα, το Μισισιπή και τη Βιρτζίνια ήταν χωρίς ρεύμα το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το Poweroutage.us.

Widespread flooding is continuing. The statewide impact is massive, with hundreds of water rescues and multiple fatalities. Evacuations are continuing as this event will continue through today.

Please be careful if you have to travel.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) February 16, 2025