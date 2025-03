Μία διόλου διακριτική εμφάνιση έκανε το βράδυ της Τετάρτης (5/3) ο Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ παραχώρησε ζωντανή συνέντευξη στο κανάλι μιλώντας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο.

Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα ήταν ο μαύρος σταυρός στο μέτωπό του. Ο Μάρκο Ρούμπιο με τον τρόπο αυτόν θέλησε να τιμήσει την Τετάρτη των Τεφρών (Ash Wednesday), της πρώτης ημέρας της Σαρακοστής για τους Καθολικούς Χριστιανούς.

Την ημέρα αυτοί πολλοί καθολικοί ζωγραφίζουν με στάχτη έναν σταυρό στο μέτωπό τους ως ένδειξη μετάνοιας.

Δείτε το βίντεο:

Marco Rubio looks like the Dajjal while he’s threatening to genocide Palestinians on live TV. pic.twitter.com/KSmazTbcpV — Dr Tallha Abdulrazaq (@TalAbdulrazaq) March 6, 2025

Από την «προπαγάνδα» μέχρι τον σαρκασμό

Η εμφάνιση του Μάρκο Ρούμπιο φυσικά δεν έμεινε ασχολίαστη από τους χρήστες των social media.

Κάποιοι δήλωσαν υπερήφανοι για τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, άλλοι τον κατηγόρησαν για «προπαγάνδα» υπέρ της Ρωσίας, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για θρησκευτικό πόλεμο.

«Ο Μάρκο Ρούμπιο φοράει τον σταυρό της Τετάρτης των Τεφρών ενώ μιλάει για τη σφαγή ανθρώπων στη Γάζα. Αποτρόπαιο», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας.

Φυσικά δεν έλειψαν και τα σαρκαστικά σχόλια όπως: «οι γονείς μας ζωγράφιζαν σταυρό στο κεφάλι όταν ήμασταν κακά παιδιά».

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις:

Is the US Secretary of State Marco Rubio spewing Russian propaganda with a giant cross painted in the forehead? pic.twitter.com/1bwtj0hib6 — Kvist (@kvistp) March 6, 2025

I am not a catholic but I’m very proud of our secretary of state Marco Rubio. Today he appeared multiple times having an ash cross on his forehead for Ash Wednesday.

Hats off for Mr Rubio ✝✝✝ pic.twitter.com/XakGBZeOJj — Nicholas ✟ (@lorenzo_xv) March 6, 2025

Highly disturbing Marco Rubio wearing the Ash Wednesday cross as he talks about slaughtering human beings in Gaza Grotesque. https://t.co/3SUuBylJUS — Stop The Bollocks with Mirabel (@MirabelTweets1) March 6, 2025