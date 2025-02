Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή «όσο μια οργάνωση όπως η Χαμάς ελέγχει με φυσική παρουσία εδάφη και είναι η πιο κυρίαρχη δύναμη στη Γάζα».

Ο Ρούμπιο έκανε το παραπάνω σχόλιο σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον SiriusXM σήμερα Δευτέρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σχολίασε την επιδείνωση της κατάστασης των ομήρων που είναι ορατή σε κάθε φάση των απελευθερώσεων, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σύμπτωση στο χρονοδιάγραμμα που απελευθερώνονται, όπου προφανώς απελευθερώθηκαν πρώτα εκείνοι που θεωρούσαν ότι ήταν στην καλύτερη κατάσταση, και στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, αρχίζεις να βλέπεις τον αντίκτυπο αυτής της κατάστασης. Αλλά νομίζω επίσης ότι είναι πολύ αποκαλυπτικό για το ποια είναι η Χαμάς», είπε ο Ρούμπιο.

Στη συνέχεια τη χαρακτήρισε «μια σατανική οργάνωση. Η Χαμάς είναι σατανική. Είναι το απόλυτο κακό. Πρόκειται για τέρατα. Είναι άγριοι. Αυτή είναι μια οργάνωση που πρέπει να εξαλειφθεί».

Όσον αφορά το μέλλον της λύσης των δύο κρατών, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν είναι το πρόβλημα.

«Ποιος θα κυβερνήσει αυτό το δεύτερο κράτος; Ποιος θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτό; Εάν οι άνθρωποι που θα το διοικούν είναι η Χαμάς ή η Χεζμπολάχ ή οποιοσδήποτε άλλος τέτοιος, πρόκειται για οργανώσεις που έχουν ως στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους», είπε.

Ο Ρούμπιο είπε ότι για να αποκατασταθεί η Γάζα, «κάποιος πρέπει να πάει εκεί, για να μπορέσει κάποιος να ζήσει εκεί, κάποιος πρέπει να καθαρίσει (σ.σ. τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί). Πρέπει να εκκαθαριστούν όλα αυτά από εκεί, ακόμη και πριν ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των ερειπίων και των συντριμμιών και η ανοικοδόμηση κατοικιών, όπως οι μόνιμες δομές».

«Και αυτή τη στιγμή, ο μόνος που έχει σηκωθεί και έχει πει ότι είμαι πρόθυμος να βοηθήσω σε αυτό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι αυτοί οι άλλοι ηγέτες, θα πρέπει να βγουν μπροστά. Αν έχουν μια καλύτερη ιδέα, τότε τώρα είναι η ώρα», σημείωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

U.S. Secretary of State Marco Rubio:

Leaders of countries who oppose President Trump’s plan for Gaza should present their alternative ideas.

The obstacle to the two-state solution was not Israel, but the question of who will rule the Palestinian state. pic.twitter.com/TS9LGIL39C

— Clash Report (@clashreport) February 10, 2025