Σε νέες δηλώσεις για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει στο σχέδιό του για τον πολύπαθο θύλακα παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στη Γάζα με βάση το σχέδιο που προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν την περιοχή, σε απόσπασμα συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Δευτέρα.

«Όχι, δεν θα έχουν, διότι θα έχουν πολύ καλύτερη στέγαση», δήλωσε ο Τραμπ στον Μπρετ Μπάιερ του Fox News Channel όταν ρωτήθηκε αν οι Παλαιστίνιοι θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Με άλλα λόγια, μιλάω για τη δημιουργία ενός μόνιμου χώρου γι’ αυτούς», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ μίλησε για τη Γάζα ως «μια μεγάλη περιοχή real estate» που «θα γίνει κτήμα των ΗΠΑ».

🇺🇸🇮🇱 — WATCH: Fox News Host Bret Baier: «Will the Palestinians have the right to return?»

Trump: «No, they wouldn’t.» pic.twitter.com/oL1psqoez4

— Belaaz News (@TheBelaaz) February 10, 2025