Οι διαμεσολαβητές φοβούνται κατάρρευση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα

Συναγερμός έχει σημάνει σε Γάζα και Ισραήλ μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας και έτσι αποφάσισε να καθυστερήσει «μέχρι νεοτέρας» την απελευθέρωση ομήρων, ενώ το Τελ Αβίβ έθεσε τις IDF στο ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας.

Μάλιστα, το Ισραήλ έκανε, με τη σειρά του, λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας. Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης.

Οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με το Reuters, λένε ότι φοβούνται για κατάρρευση της συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις για την κατάπαυση του πυρός δεν ισχύουν πλέον, δεδομένου του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαμεσολαβητές ανέβαλαν τις συνομιλίες μέχρι να λάβουν μια σαφή ένδειξη των προθέσεων της Ουάσινγκτον να συνεχίσει να στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία έχει τρία στάδια.

Την ώρα που στο Ισραήλ πραγματοποιείται μαζική διαδήλωση για να συνεχιστεί η εκεχειρία και έτσι να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι όμηροι, όπως έχει συμφωνηθεί, ο Ισραηλινός πρώην διπλωμάτης, Άλον Πίνκας μίλησε στο Al Jazeera και είπε ότι η απόφαση της Χαμάς είναι «τραγική», αλλά προβλέψιμη.

«Ο Νετανιάχου ανέφερε, πριν από το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον, ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει στη δεύτερη φάση (σ.σ. της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός)», δήλωσε ο Πίνκας στο Al Jazeera, μιλώντας από το Τελ Αβίβ.

«Από τη στιγμή που ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει στη δεύτερη φάση, αυτό έθεσε υπό αμφισβήτηση την πρώτη φάση… Στη συνέχεια πήγε στην Ουάσινγκτον και στάθηκε στο πλευρό του προέδρου Τραμπ, ο οποίος σκέφτηκε αυτή την ιδέα της Ριβιέρας της Γάζας που περιλαμβάνει την απέλαση 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρώην διπλωμάτης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις νέες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν δικαίωμα επιστροφής στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιό του.

Ο Πίνκας δήλωσε ότι η αντίδραση στο Ισραήλ στην απόφαση της Χαμάς είναι θυμός που στρέφεται κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Δεν θα με εξέπληττε να δω μια πολύ έντονη, πολύ θυμωμένη, πολύ ευρεία αντίδραση κατά του Νετανιάχου τις επόμενες 24 ώρες», είπε ο ίδιος.

Ο πρώην διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η πρόταση του ακροδεξιού πολιτικού Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ (σ.σ. να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος και να «καταστραφεί» η Γάζα) δεν θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη τώρα που είναι εκτός της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Μπεν-Γκβιρ παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα αφού διαφώνησε με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ είπε, επίσης, στο Al Jazeera ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «σαμποτάρει σκόπιμα» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, συνεχίζοντας να εμποδίζει να φτάσει βοήθεια στη Γάζα, να σκοτώνει Παλαιστίνιους και να καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Hamas official Basem Naim tells Al Jazeera that Israel’s PM Benjamin Netanyahu is “intentionally sabotaging” the ceasefire deal, continuing to block aid, kill Palestinians, and delay negotiations on phase two. pic.twitter.com/QLyCzdbCKw

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 10, 2025